即巿股評 港股直擊

美股隔晚個別發展，道指跟標指再度上升，而納指再創新高後反高潮，微跌1點。值得留意係反映風險胃納嘅bitcoin竟連日回升，缸邊友似乎逐漸喺貿易戰陰霾中走番出嚟。不過阿Man就冇咁善忘，始終貿易戰陰影仍在，一日未解決，對資本市場仍有威脅。貿易戰除咗對股市帶嚟震盪之外，其實對債券市場影響更嚴重，因為利率趨升嘅環境，令債券表現受壓。而隔晚美國10年債息又再逼近3厘警界線，但市場好似對此視而不見。

恒指今早裂口高開244點，開報28906點，喺A股稍作回調之際，港股升幅亦少咁一截，恒指曾回落至28764點半日低位。其後A股回穩，恒指中午收報28893點，升230點；國企指數中午收報11083點，升110點。重磅股十居其九做好，只有公用股喺大市反彈之際，失去其避險功效，資金流走，公用股普遍腳軟。

濠賭股喺下月初公布賭收數字前又落鑊，市場憧憬暑假有助帶動收益，加上之後濠賭股跌咗咁多，趁機會好好反彈。不過噚日落鑊嘅基建股，今日回吐，反映市場資金仍缺，暫時都係資金輪動，一注資金炒嚟炒去，塘水滾塘魚。

不過港股喺五窮六絕之後，呢幾日似乎努力營造七翻身，喺阿爺出招紓緩資金緊絀之下，一直受壓嘅中資金融股，呢幾日似有翻身跡象。不過大市成交始終未見起色，呢個月多咗小米(01810)一隻重量級新丁登陸，再加入世界盃落幕，港股成交額仍然低迷，回復過千億鬆嘅成交額，幾乎已經要開香檳慶祝，缸邊友真係情可以堪。加上自貿易戰開打以嚟，侵侵嘅一言一語，足夠震盪中港兩地股市，反映市底仍弱，缸邊友入市信心有限，反彈仍欠動力。短線反彈阻力，正正係半日高位28912附近嘅28920點，目前大市已到達首個反彈黃金比0.236，即28700-28800左右，下一反彈目標係反彈黃金比0.382，亦即29200水平附近。剛好熊證街貨密集區喺29000至29099點，街貨約8.5億份，等同1477張期指合約，由28800水平一直殺到呢個位，大戶可以鯨吞2559張期指嘅熊證街貨。至於牛證街貨密集區喺27600-27699點，該處街貨6.62億份，相對期指合約1219張，暫時大戶傾向挾高再屠熊，啲牛仔街貨略嫌遠咗啲亦未夠肥美，大戶就讓子彈飛一會，再挾高指數養肥牛。

對於今次反彈，港股可以重上咩嘢位，阿Man唔係先知，都係且戰且走，恒指一日唔重返250日線(29524)之上並穩，港股都只能視作技術反彈，仍難言轉勢。除非下月業績期，重磅股有佳績帶動發力向上，大市收拾250日線後，進一步重返100日線(30170)，否則八月份可能只會延續上季嘅上落市格局，而移動區間則從三萬樓上，下移一級至28000至30000點之間。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)