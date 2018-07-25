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今日 12:29 港股直擊 即巿股評

半日升230點 賭業股標青 公用股弱

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美國企業業績理想，隔夜道指飆197點，帶挈港股延續強勢，半日再升逾兩百點，惟中午未能企穩28900收市。

隔夜道指急升，恒指甫開已升244點，開報28906，早段A股曾轉跌，港股升幅削逾半，一度縮至僅101點，低見28764，惟A股回勇，港股亦重拾動力，中午仍升逾兩百點收市。恒指中午收報28893點，升230點或0.8%，大市成交額470.96億元。

國企指數中午收報11083點，升110點或1%。

A股早向好，上證半日微升0.09%；深成指中午亦走高0.05%。

藍籌股普遍上揚。騰訊(00700)半日升0.6%；建行(00939)及滙控(00005)各升0.8%；平保(02318)升1.4%；港交所(00388)也漲0.7%。

焦點板塊

賭業股：憧憬暑假旺季帶動澳門賭收，賭業股今早有運行，銀娛(00027)與金沙(01928)各升4%，兩隻孖寶更奪升幅最大恒指成分股；永利澳門(01128)漲4.8%；新濠(00200)獲花旗升目標價，中午飆5.4%；美高梅(02282)炒高9%；澳博(00880)彈升5.1%。另外，在柬埔寨經營賭場的金界控股(03918)，獲大摩升級提價，中午抽高8.1%。

石油股：中石化(00386)發盈喜，股價應聲造好，半日漲2.8%；其他油股亦升，中海油(00883)漲2.1%；中石油(00857)亦升2.5%。

公用股：大市氣氛好轉，資金撤離公用股，煤氣(00003)跌0.6%；長建(01038)下滑0.3%；中電(00002)降0.8%；電能(00006)走低0.3%；港燈(02638)跌1.7%；連帶領展(00823)亦降1.6%，更是中午包尾藍籌。

焦點股份

紫元元(08223)：上日重創一成四，今早沽壓未完，失守兩元關，最低見過1.85元，急瀉24.5%，半日仍急跌21.2%，為表現最曳個股。

丘鈦(01478)：昨日狂彈53.6%過後，今早曾再飆一成，高見7.76元，隨後登頂後倒跌，半日收挫5.8%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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