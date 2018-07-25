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今日 11:48 港股直擊 即巿股評

【異動股】丘鈦見兩個半月高後 倒挫7%

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昨日狂彈53.6%的丘鈦科技(01478)今早表現波動，曾升一成，見7.76元為5月11日以來新高，之後倒挫，曾跌7.4%，現跌6.4%，成交額3.29億元。

集團日前宣布業務取得「重大突破」，3D結構光模組、屏下指紋識別模組開始量產後，本月取得首批3D結構光模組、FPM批量採購訂單和備料需求指示，分別約100萬顆和700萬顆。

摩根士丹利把丘鈦評級由「跑輸大市」升至「與大市同步」，料短期內股價見底，目標升至5元。

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