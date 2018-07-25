港股直擊 即巿股評

今日返到公司無幾耐，同事就問我食乜，事關有隻新嘅外賣app(紫色嘅，可能出咗好耐我依家先知啦)喺公司近勁做promotion，仲有入個code就有七折添，不過截飯時間係10點半，所以一返嚟無耐個個都傾吓今日下晝食乜；然後有喺呢隻app叫過外賣嘅同事話我知：到時候樓下就有一班妹妹派飯架啦。(極度冷淡嘅)「哦！」唔係咁仲可以點回應佢哋喎。

七折又真係好平呀，本來$45一個飯，依家$31.5就有交易，望望恒指，依家10點15分，升幅雖然比今朝開市時升逾200點收窄，不過噚日隻恒指牛(69864)同中海Call(23523)都夠我食餐飯嘅。

噚日恒指勢頭咁強，拿拿聲採順勢而行嘅策略，先揀咗隻(69864)出嚟，一腔熱血諗住等到5分鐘圖出超賣時落場，但可惜等咗一個朝早都無；又八掛走去望吓隻中國海外(00688)，嘩！喺下半場上破埋條20天線，不過同樣地都係搵唔到個靚位送隻(23523)落場。

到咗下畫1點45分，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)終於都見到超賣啦，(69864)順利落場，以5分鐘圖上先(69864)高低位($0.105/$0.103)拉個平均數$0.104作為買入價計，其實之後成日都係得嗰一兩格升，呢啲情況見住個市同上方嘅熊證重貨只係爭一步咁近，無奶油放棄架嘛，過夜就過夜啦。

至於隻(23523)，都係吼得到中海外下晝2點15分見5分鐘圖SlowSTC(14,3)超賣而落埋場(都真係好少一落就落兩隻，事關怕自己顧得頭又顧唔到尾)，當時(23523)做緊$0.159。

依家10點28分，(69864)同(23523)分別做$0.119同$0.163，計落加埋都有16.39%賺幅，可以收工等妹妹叫我去攞飯。

「唔係喎，熊證29000至29099點呢度儲到過千張期指嘅重貨喎，做咩唔食埋先呀？」頭先都講過，恒指依家嘅升幅有所收窄，即係話暫時高開低走格局。

再轉埋條保歷加通道睇你就明架啦，恒指現水平剛好喺保歷加通道頂(28920點)；依家10點41分，恒指5分鐘圖見走勢慢慢下，今朝個裂口應該兩三下手勢就可以補到，姑且睇埋嗰朝早先。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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