晶片設備股ASM(00522)上半年業績倒退，拖累股價逆市下滑，一度跌近2%，低見96.5元，現造96.8元，跌1.6%，成交金額1700萬元。
集團上半年純利14.02億元，按年跌6.08%，每股基本盈利3.46元，中期息每股1.3元。期內第二季度純利7.84億元，按年增長3.64%，每股基本盈利1.94元。
其他晶片股則隨市升，中芯(00981)升2.3%，造9.9元；華虹(01347)揚6.3%，造28.05元。
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集團上半年純利14.02億元，按年跌6.08%，每股基本盈利3.46元，中期息每股1.3元。期內第二季度純利7.84億元，按年增長3.64%，每股基本盈利1.94元。
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