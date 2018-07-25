招商銀行(03968)今早高開2.1%，甫開曾升2.4%，見31.3元逾一個月高，之後受壓，最新倒跌0.5%，成交額1.22億元。
集團公布業績快報，截至6月底止上半年淨利潤447.56億元(人民幣‧下同)，按年增長14%，每股盈利1.77元。
招行截至6月底止，不良貸款率1.43%，較去年底下跌0.18個百分點。截至6月底，貸款和墊款總額較去年底增長8.77%；客戶存款總額增長4.76%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
招商銀行(03968)今早高開2.1%，甫開曾升2.4%，見31.3元逾一個月高，之後受壓，最新倒跌0.5%，成交額1.22億元。
集團公布業績快報，截至6月底止上半年淨利潤447.56億元(人民幣‧下同)，按年增長14%，每股盈利1.77元。
招行截至6月底止，不良貸款率1.43%，較去年底下跌0.18個百分點。截至6月底，貸款和墊款總額較去年底增長8.77%；客戶存款總額增長4.76%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|【異動股】中績倒退 ASM曾跌近2%
|上一篇：
|【異動股】中石化盈喜 現升3%破50天線