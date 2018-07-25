即巿股評 港股直擊

回顧7月初的本月報告，大致看6月底探明底部，7月整體震盪向上，其中反彈至10日或者20日結束其後回落到月底。

而實際上，市場在7月10日出現第一個反彈高點，20日是低點。

整體來說雖然止跌，但最高暫時也只是超過29000，沒有到達29160點目標(雖然還有數日可以完成這個目標也並不難)。

而低點位置，勾畫的兩個目標區域一個是1.618倍比例的28000區域和一個27000的2倍比例區域。

在上周周末的周報中，我們開始提到28000點支持平台的重要性。原因是在上周17日我們提出利好周期弱反彈，有可能要進行最後第5浪探底。能夠下探到27200是最為理想的加倉買入點，因為中期還欠一個反彈浪。

而事實上，在20日時間窗，眼看市場失守28000點，卻在尾盤拉回收復了，導致周線圖是連續三週都下探28000而不破！這是告訴我們甚麼？

昨晚發出的報告講述：「中線倉卻是繼續看有反彈，只不過短線未有轉強，又未有來到例如27200的非常有利的位置。從周線圖來看，連續三週長下影線企住28000，位置決定性質，這裡是底部訊號。回到短線，分時圖的第五浪最低沒有新低，又尚缺一隻腳。但如果突破阻力線還是優先考慮完成這一組跌浪出現反彈。該阻力下移到28400。」

昨晚用圖如下。今日上午市場高開突破該下降通道，到我再補圖時講到：“今早突破下降通道和28400，短線轉強，下個位置28700”如是者，順利到達。

從以上過程中，你可以看到一點，預測固然讓我們提早做好準備和部署，但實際市場並不一定要按照理想中來到最好的位置。

比如說，如果20日或者25日來到27000-27200將是中線倉加倉的絕佳機會，沒有出現就沒有出現。反倒守28000而後小時圖突破下降通道給予了一次短線操作機會。

不要幻想操控市場，反而隨市場而動大概就是這樣的做法。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。