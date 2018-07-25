今日 09:15
港股直擊
即月期指高開177點，報28820，較上日現貨收市高水157點。
國企指數期貨高開61點報11025，高水51點。
更多即市期指資訊，請瀏覽〈港股360〉期指專頁。
企業版同股不同權煞停諮詢
今日信報
新鈔設計藏彩蛋 粵劇飲茶當主角
紀曉風
｜
今日信報
前漁農處處長李熙瑜 趣談昆蟲如何「上車」
譚淑美
｜
今日信報
從盈利預測看貿戰陰霾初步衝擊
呂梓毅
｜
今日信報
疫苗門前有股歡喜有股愁
恒昇
｜
今日信報
貿戰影響才剛剛開始
Robert Carnell
｜
財富管理
Crying over crypto? Don’t blame the blockchain
Peter Sabine｜ EJ Insight
初創億美元融資宗數飆 獨角獸湧現 風投押注大
StartupBeat
伊萬卡終止Ivanka Trump品牌生意
國際財經 ｜ 今日 02:51
特朗普吹捧關稅「最棒」 擬向美農民提供補貼
國際財經 ｜ 昨日 23:53
特朗普向美國農民提供120億美元補貼
國際財經 ｜ 今日 05:16
美企績優推升美股上揚 科技股領漲
國際財經 ｜ 昨日 23:01
內地上半年外滙違規升兩成 罰款增60%
中國財經 ｜ 昨日 22:51
習近平晤拉馬福薩 加強與南非合作
時事脈搏 ｜ 昨日 23:13
高盛「大好友」科恩指股市屆轉折點
國際財經 ｜ 今日 03:35
IMF:美元估值過高 人民幣符合基本面
國際財經 ｜ 今日 00:25
騰訊據報擬投資印度連鎖酒店OYO Rooms
中國財經 ｜ 昨日 22:36
夜期最新報28929 飆286點
港股直擊 ｜ 昨日 22:42
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2018 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞