港股直擊 即巿股評

中央釋放寬鬆訊號，中港股市齊升，恒指短期有望挑戰本月高位及29000點水平，留意北水及人民幣滙價情況。

隔晚美股三大指數表現不一，道指收市跌197點或0.79%，報25241點；納指早段創新高，收市卻微跌1點，報7840點；標普500指數收漲0.48%，報2820點。上市公司業績好於預期。谷歌母公司Alphabet公佈的業績好於預期，收漲近4%；Facebook稱有興趣在中國浙江建立創新中心，股價收漲1.8%，同樣創出新高。

騰訊(00700)微信平台的社交電商拼多多，據報首次公開發行(IPO)每股定價22.8美元。拼多多將於星期四在紐約上市，並遙距在上海陸家嘴舉行敲鐘儀式。有報道指，由於獲得超過13倍超額認購，拼多多決定在16至19美元的價格區間，上限的基礎上再上調兩成，定價22.8美元，即市值288億美元，相當於2019年預計純利的37倍市盈率。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.97元，較本港上日收市高1.32元；騰訊(00700)ADR收報379.13元，高3.93元；國壽(02628)ADR收報20.2元，高0.1元。油價造好，中海油(00883)ADR收報12.64元，高0.2元；中石油(00857)ADR收報5.67元，高5仙；中石化(00386)ADR收報7.35元，高0.14元。至於電訊股， 中移動(00941)ADR收報70.13元，高0.38元；聯通(00762)ADR收報9.67元，高5仙；中電信(00728)ADR收報3.54元，高4仙。

港股ADR指數報28828，較周二恒指收市升165點或0.6%；至於即月恒指夜期收市報28889點，升246點，高水226點，合約成交有34050張。恒指昨日受中央推動基建投資刺激，中港股市齊攀升，恒指突破十天線及廿天線後愈升愈有，午後最多更升461點，高見28718，收報28662點，升406點或1.44%，成交額合共1077.63億元。恒指短期阻力上望本月高位28981點(7月10日)，支持位參考10天線約28370點附近水平。北水續南下掃港股，昨日淨流入32.35億元，連同上周五(20日)流入40.05億元和昨日(23日)流入27.99億元，港股三連升期內累計有100.39億元北水淨買入，投資者宜繼續留意南下資金情況。

那邊廂，人民幣跌勢未止，在岸人民幣繼續處於超過一年低位。交易員指，國務院常務會議釋放寬鬆訊號，人民幣持續受壓。

焦點股份

中石化(00386)：發盈喜，預期上半年淨利潤，按年增長約五成，主要因為上游業務大幅改善，中下游業務加大結構調整，盈利能力增長。

招商銀行(03968)：公布截至6月底止中期淨利潤447.56億元人民幣，按年增長一成四。截至6月底，不良貸款率1.43%，較去年底減少0.18個百分點。

新威國際(00058)：昨晚公布，廉政公署專員到公司執行搜查令，要求提供一項在2014年完成收購事項的資料，執行董事兼公司秘書梁志輝被廉署拘捕，現正協助調查。公司指，事件不會對公司構成重大不利影響，目前業務及運作維持正常。股份申請今日復牌。

交銀國際(03329)：發盈喜，預期上半年的合併利潤，按年增長多於一倍，主要因為在3月底的股權投資公允價值，與去年底相比大幅上升。

膳源控股(01632)：建議將一股拆細為四股，買賣單位維持不變，每手2000股。 公司預期股份拆細將會導致每股股份的成交價相應下調，吸引更多投資者。另外， 公司建議改名為「民商創科控股」。

金界控股(03918)：中期純利按年增長兩成，至1.8億美元，中期息2.49美仙，相當於19.3港仙，派息率60%。期內博彩總收入增長八成半。

聯華超市(00980)：發盈喜，預期上半年由虧轉盈，盈利約1500萬至1800萬元人民幣，對比去年同期虧損482萬元人民幣。