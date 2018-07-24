即巿股評 港股直擊

港股周一全日走勢反覆靠穩，期指於當日輕微低開後，很快便掉頭回升158點，惟之後升幅逐步收窄，更由升轉跌，低見28061點，最終全日微跌15點，收報28209點。昨天期指除了開市初段一度出現回吐外，全日走勢向上，高見28713點，尾市漲幅略收窄，最終全日大升434點，收報28643點。大市成交於大升市下重回1000億元水平之上，或反映有部分資金開始回流本港股市。

貿易戰方面，在美方接連出招後，中國終於再次還擊，不過今次並不是正面向美方反擊，而是希望透過運用寬鬆貨幣政策來應對貿易戰對經濟所帶來的下行壓力，為持久戰作準備。

中國人民銀行周一出乎市場預期之外通過操作中期借貸便利(MLF)，向市場大規模放水5020億元人民幣；同日，國務院總理李克強於常務會議中提出，積極的財政政策要更積極，而穩健貨幣政策則要鬆緊適度；再配合近日內地不同官方言論及措施，反映內地貨幣政策由緊轉趨鬆的方向漸見明顯，市場因而開始預期內地年底前或會再降準一至兩次，有機會最快於今季行動。

技術指標相繼好轉

受上述因素影響，中港股市近日皆明顯反彈，不過筆者認為，是次反彈能否令港股及期指重返三萬點之上，還看中美貿易戰的具體進展，最理想是中美雙方能於短期內重啟談判；否則，是次反彈過後，港股及期指有機會打回原形。

技術方面，經過上周五絕地反彈後，期指昨天以大陽燭收市，再配合各個主要技術指標相繼好轉(如14天RSI重新接近50水平，MACD牛差擴闊等)，皆反映是次期指回調應已於27732點見底，並開展新一輪反彈。

昨天期指收市時已正式升穿首個阻力28493點及保歷加通道軸(即20天移動平均線，現時為28392點)，若今天開市早段能升穿昨天高位28713點及10時前高位，期指好大機會快速向上挑戰前浪頂29013點重要阻力。

不過，筆者暫時認為29013點阻力應該不輕，因此預期在中美貿易戰未有正面進展的話，期指或要繼續於27720點至29013點區間上落，再待下一輪新方向出現。

小注下月價外Long Put

策略方面，之前持有即月淡倉及好倉的投資者應已於昨天全數平倉。倘若持有下月好倉的投資者則可續持有，並待期指反彈至28900至29000點時考慮先行平倉獲利。

現時，筆者建議可待期指反彈至28900點以上時，小注部署下月價外1000點Long Put，博期指未能突破該重要阻力，並重回27720至29013點區間內上落。