港股直擊 即巿股評

不到兩星期前寫過千百度(01028)，當時指出集團核數師即時辭任，加上收購對象生意不濟。股價反覆向下屬預期內，但今日盤中一度大瀉70.8%有點誇張。

至執筆時，千百度仍未見委任新核數師。至於以約15億元收購三胞集團董事長袁亞非旗下、南京新街口百貨(600682.SH)持有的老牌英資百貨公司House of Fraser逾半股權的交易通函，距離集團5月31日的公布、即預期不遲於7月26日寄發，只剩兩個工作天。

千百度的問題，正好反映民企近一年多民企資金鏈問題，昨日早上三胞集團旗下12三胞債、16三胞02、16三胞05等多隻債券申請停牌，原因是近期價格波動。稍早的7月16日，內地資產管理公司「和合資管」表示，其發行替三胞集團集資的一項資產管理計劃，本應在7月13日清還款項，卻只付了213萬元人民幣利息，結果違約。

而整筆欠款不過是5580萬元人民幣，對於一家號稱資產規模超過800億元人民幣的企業，實在匪夷所思。難怪袁亞非7月初向債權人提出「百億瘦身計劃」，當中包括向妹夫陳奕熙為主席的千百度出售House of Fraser。

三胞集團旗下的南京新街口百貨，6月亦曾有一段連續7日跌停走勢，由30元人民幣樓上插水，整固一輪後今日亦僅收報16.17元人民幣。三胞集團旗下另一A股宏圖高科(600122.SH)停牌，但旗下港股萬威(00167)今日亦跌15.6%。

三胞的資金問題明顯燒埋千百度，今日雖然有1041萬元人民幣北水流入，但收市市值僅16.2億元，能否保住深市「港股通」地位也成問題。另外，內地十字財經引述三胞集團人士指，袁亞非為撲水連私人飛機也放售。散戶勿做傻事。

陳鎮強

信報投資研究部

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