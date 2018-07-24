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今日 18:35 港股直擊 即巿股評

【北水手影】三日逾百億流入 金融股續受捧

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人民銀行昨日開展史上最大規模的5020億元(人民幣‧下同)中期借貸便利(MLF)操作；加上國務院表明財政政策要更積極，市場憧憬資金環境轉寬鬆，中港股市今日急漲。

北水續南下掃港股，今日淨流入32.35億元，連同上周五(20日)流入40.05億元和昨日(23日)流入27.99億元，港股三連升期內累計有100.39億元北水淨買入。

中資金融股續見追捧，工行(01398)錄5.25億元淨流入；建行(00939)錄4.21億元淨買；平保(02318)錄3.76億元淨流入；農行(01288)錄近1.95億元淨流入；太保(02601)錄近1.28億元淨流入。

另外，港股今日成交過千億，港交所(00388)錄2.78億元淨流入。

今日盤中曾瀉70.8%、收市挫四成的千百度(01028)，今日有1041萬元流入撈底。

不過，昨日有9.62億元流出的騰訊(00700)續遭北水狠沽，全日錄7.97億元淨流出。

內地疫苗造假事件持續發酵，正在外訪的國家主席習近平指事件性質惡劣，令人觸目驚心，下令一查到底嚴肅問責。北水續流出醫藥股，石藥(01093)錄4708萬元淨流出；中生製藥(01177)錄6391萬元淨流出；三生製藥(01530)錄7366萬元淨流出。

電力股高位回落，華能(00902)創一年高後，收市倒挫4.4%，今日錄近2410萬元淨賣出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、建行、工行、華能、農行、石藥、平保、中生製藥、融創(01918)及太保。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 平保、港交所、建行、騰訊、融創、兗煤(01171)、農行、工行、千百度和三生製藥。

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