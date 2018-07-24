港股直擊 即巿股評

國務院表明財政政策要更積極，市場解讀內地政策開始轉向寬鬆，中港股市齊發威，恒指全日急升逾四百點，收復十天(約28331點)及廿天線(約28432點)，成交重上千億水平。港股連升三日，累飆651點或2.33%

恒指今早高開26點報28282，中央推動基建投資刺激，中港股市齊攀升，恒指突破十天線及廿天線後愈升愈有，午後最多更升461點，高見28718，尾市回順，但仍飆逾四百點收市。恒指收報28662點，升406點或1.44%，成交額合共1077.63億元。大市今日上升股比例為67%，下跌股比例為33%。

國企指數收報10973點，升242點或2.26%。

恒指即月期貨收市升434點，報28643點，低水20點。

歐洲三大股市全線向好，德國DAX指數最新升1.14%，美國道指期貨亦升65點，報25100。

藍籌股普遍升，滙控(00005)、騰訊(00700)、工行(01398)、建行(00939)及友邦(01299)為升市功臣，合力推高恒指223點。滙控與騰訊收市分別升1.7%及1.1%；工行和建行則揚3.4%及3.2%；友邦則漲1.2%；潤地(01109)為升幅最大藍籌，收市飆5%。

焦點板塊

基建股：國務院常務會議要求財政政策更加積極，未來專項債加快發行，刺激基建股集體炒上，中交建(01800)勁升11.9%，其A股漲停；中鐵(00390)炒高10.5%；中鐵建(01186)爆升13.7%，其A股漲停；中國建築國際(03311)急揚9.4%。

建築機械股：市場憧憬基建投資復甦，帶挈建築機械股龍工(03339)揚5.8%；中聯重科(01157)飆升8.5%；日前被摩根士丹利降級削價的濰柴(02338)及中國重汽(03808)，全日也彈9.6%及3.4%。

資源及水泥股：基建投資復甦有望帶旺資源價格及需求量，鞍鋼(00347)揚4.1%；馬鋼(00323)彈升5.4%；洛鉬(03993)勁升11.3%；中鋁(02600)飆8.6%；中建材(03323)飆7.9%；海螺(00914)抽高8.2%；潤泥(01313)揚6.8%。

焦點股份

丘鈦(01478)：新產品取重大突破，加上獲大摩升評級及目標價，收市狂升53.6%，為全日最佳個股，成交額4.92億元。

紫元元(08223)：股價上演過山車，今早一度創上市新高，最高見過3.2元，抽升12.3%，但登頂後午後掉頭急插，曾狂瀉43.86%，低見1.6元，收造2.45元，急挫14%。

千百度(01028)：早前核數師辭任，今早10:30後突跳崖暴瀉，一度狂插逾七成，全日仍重創四成，為表現最曳個股，成交額3.21億元。

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