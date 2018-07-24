港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額158.49億元，另有約636.2萬元人民幣沽空，大市沽空比率14.71%，較上日上升約1.04個百分點，續創5月31日以來新高。

騰訊控股(00700)連續2天全日沽空金額居首，金額20.06億元，沽空比率25.7%。

中國平安(02318)排第二，沽空金額12.78億元，沽空比率24%。

第三位是建設銀行(00939)，沽空金額10.35億元，沽空比率24.5%。

第四位是恒生中國企業(02828)，沽空金額10.22億元，沽空比率54%。