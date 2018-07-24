彈珠機股NIRAKU(01245)午後突狂飆，午後最高見過0.89元，狂升25.4%，現升幅大幅收窄，但仍飆升16.9%，造0.83元，成交金額1740萬元。
對手OKURA(01655)與DYNAM(06889)升幅較NIRAKU弱，現分別升3.5%及2.3%，造1.19元和10.8元。
日本參議院早前通過開賭法案，計劃興建最多三個賭場，最快2020年中開業，北海道、大阪、和歌山、長崎等均有意爭取興建賭場。
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