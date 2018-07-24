港股直擊 即巿股評

美股靠穩，美滙指數略回，但人民幣未見反彈，阿爺先出招，人行噚日開展有史以嚟最大規模嘅中期借貸便利(MLF)操作，變相向市場放水，大大紓緩內銀股壓力，加上缸邊友憧憬中央加大財政政策力度支持經濟，中港兩地股市抽升。其實昨日內地股市已先偷步，而中資金融股噚日亦見北水流入，只係收市前噚日大市整體表現較反覆，削弱缸邊友入市信心。

恒指今早高開26點後升幅持續擴大，開市價28282已經係半日低位，其後節節上升，一舉重上10天線(約28327點)跟20天線(約28431點)，升幅突破400點。恒指最多升440點，高見28696點，中午升419點，報28676；國指跑贏恒指，升2.6%或281點，報11012點。半日成交額已達552.5億元，全日成交額或有望重上千億元。

雖然中港兩地股市今日形勢大好，但係咪真正脫險言之尚早，雖然內地由去槓桿變成穩槓桿，有助舒緩內銀壓力，但要A股翻身，除非股指期貨鬆綁，否則反彈過後都係徒然。自2015年A股發生溶斷事件引發股災後，內地採取多項嚴格管控措施，包括限制單個客戶每日開倉數量，以及提高交易保證金等。不過，有指股指期貨交易即將恢復常態，一旦重新開放股指期貨，資金要配置股指期貨對沖，對內地重磅股有一定利好作用，有助刺激A股交投。但係針無兩頭利，2015年A股股災，股指期貨被視為市況大幅波動嘅元凶，一旦股指期貨恢復常態，放寬管控下，藍籌股又可能再度成為資金拋售嘅籌碼，再一次引起市場震盪。若果家陣貿貿然恢復股指期貨交易，或加劇市場波動，引起投資者恐慌，所以放寬與否，阿爺仍會小心處理。

事實上，A股要真‧翻身，需要多個因素配合，尤其貿易戰似乎已演變為貨幣戰，呢兩日即使美元略見回穩，人仔仍未有力反彈，繼續低位徘徊。人民幣長期受壓，最終會導致亞洲區內新興市場出現走資潮，香港亦難逃過一劫。另一方面，內地債務違約問題仍有待解決，債務違約一旦成為另一個重災區，阿爺再放水，內銀亦神仙難救。對於呢次反彈，阿Man仍有所保留，僅視作大跌後反彈，中期睇法仍偏淡。

不過臨近期指結算，大戶借消息挾高指數轉倉，部署下個月大茶飯，順手挾淡倉，唔畀散仔跟搭順風車亦好正常。大大話話大市由31500點水平，回落至近日低位27800水平，指數跌幅高達3700點，黃金比反彈0.382，恒指可反彈至29200點水平，剛好將熊證街貨重貨區一舉消滅。尤其今日恒指已企穩10日及20日線，至少反彈挑戰之前一個反彈頂部28900點都好合理，計下條數都不過係反彈都係千鬆啲點。至於現水平28676點，大約係今次下跌底部反彈黃金比0.2336，要再下一城，當然要企穩呢個位，否則一個利淡消息，又可以完全KO呢次反彈。至於呢次反彈升啲乜，既然係阿爺放水，之前受缺水因素影響最深嘅中資金融股、內房股，將會係呢次反彈浪嘅大贏家。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)