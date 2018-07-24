港股直擊 即巿股評

人行昨日推5020億元人民幣中期借貸便利操作(MLF)創史上最勁，加上中央表明推動基建投資，中港股市今早起舞，上證半日勁升1.59%，恒指亦急飆逾四百點，更抽穿廿天線。

恒指今早高開26點報28282，中央推動基建投資刺激，中港股市齊攀升，恒指突破十天線(約28332點)及廿天線(約28433點)後愈升愈有，最多更升440點，高見28696，中午更挨近高位收市。恒指中午收報28676點，飆升419點或1.5%，大市成交額552.56億元。

國企指數中午收報11012點，升281點或2.62%。

A股今早亦飆升，上證半日揚1.59%；深成指則抽升1.66%。

藍籌股普偏升。騰訊(00700)半日微升0.5%；滙控(00005)漲1.2%；友邦(01299)走高0.9%；潤地(01109)半日升4.3%；中海外(00688)也漲3.8%，潤地與中海外更是升幅最大首兩位藍籌。

焦點板塊

中資金融股：帶領大市上揚，單是建行(00939)、工行(01398)、平保(02318)與中行(03988)貢獻恒指188點。建行半日升3.8%；聯交所最新披露，平保上周增持工行，平保與工行半日分別升3.1%及3.7%；中行(03988)中午亦升2.5%。

基建股：國務院常務會議要求財政政策更加積極，未來專項債加快發行，會為地方基建籌集資金，刺激基建股集體炒上，中交建(01800)勁升11.6%；中鐵(00390)炒高9.8%；中鐵建(01186)再爆升12.7%；中國建築國際(03311)揚7.8%。

建築機械股：市場憧憬基建投資復甦，建築機械股龍工(03339)炒高7.2%；中聯重科(01157)飆升8.5%；日前被摩根士丹利降級削價的濰柴(02338)及中國重汽(03808)，半日也反彈8.5%及6%

資源股及水泥股：基建投資復甦有望帶旺資源價格及需求量，鞍鋼(00347)揚6.7%；馬鋼(00323)升6.2%；洛鉬(03993)勁升11.9%；中鋁(02600)飆10.2%；江銅(00358)升5.9%；中建材(03323)飆8.4%；海螺(00914)抽高7%；潤泥(01313)飆8.7%。

焦點股份

千百度(01028)：早前核數師辭任，今早10:30後突跳崖暴瀉，一度狂插逾七成，半日仍重創56.9%。

丘鈦(01478)：新產品取重大突破，加上獲大摩升評級及目標價，半日勁升43.4%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。