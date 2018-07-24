即巿股評 港股直擊

噚日隻農行Call(22743)如果用返一如以往嘅入市方法嘅話，其實係搵唔到位落場架，事關由噚日嘅朝早到下晝2點50分呢度時間，農業銀行(01288)嘅5分鐘圖都係keep住超買水平)。

就係喺2點50分開始，農行5分鐘圖SlowSTC(14,3)由超買回落至超賣水平，至到3點10分，SlowSTC(14,3)%K線同%D線分別做7.407同22.22，呢個就係送隻(22743)嘅好時機，當時輪價係$0.199；要留意嘅係呢啲時間落場都預咗要過夜，所以注碼上就要控制吓啦。

到今朝我喺巴士嘅時候收到台嘅message話人民幣又跌過，心諗：大獲啦！開app一睇，恒指升26點，開市報28282點。真係無咩好講。

依家9點56分，就梗係喺個位度坐定定兼開晒所有嘢啦，電視未load到時就已經望住右下角等恒指粒數出現，「咦？」恒指報28539點，升282點嘅，再望望(22743)做緊$0.239，計一計都有兩成落袋喎，更何況農行5分鐘圖SlowSTC(14,3)又見超買，唔走等幾時？

噚日喺《下半part》時咪提過吓隻中國海外(00688)嘅，仲揀咗隻中海Call(23523)添。睇返今日中海外都係隨市上升，不過個頂就被條10天線(24.43元)頂住；轉睇5分鐘圖嘅話中海外今朝開市到依家(10點2分)一條氣係咁升，就連SlowSTC(14,3)都被佢搶到上嚴重超買水平，呢啲時候當然唔係入call/牛嘅時候啦。

鏡頭一轉個市升300點啦，見恒指牛熊證街貨圖上28600至28699點同28700至28799點呢兩part加埋都有成1448張期指。

再睇恒指波幅指數(VHSI)做緊18.64，日線圖呈「長方形」，咁抑壓嘅格局都有300點進賬，VHSI一彈咪不得了？恒指牛(69864)，收回價27700點，同現價有近3%差，成交活躍、槓桿適中，小注落場。

畫畫吓，之前個恒指日線圖嘅「疑似圓底」愈嚟愈成形啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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