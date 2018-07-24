港股直擊 即巿股評

人民銀行昨日開展了有史以來最大規模的中期借貸便利(MLF)操作；另外《人民日報》頭版文章又指中國已進入穩槓桿階段，去槓桿成效已見。憧憬中央加大財政政策力度，中港股市繼續發力造好。

恒指高開26點報28282，開市後升幅隨即擴大，10時正前，恒指升幅擴大至300點，暫時見最多升333點報28589，一舉升穿10天及20天線(約28447)。

中資股帶動下，國企指數跑贏，最新升204點報10936，升幅達1.9%。

A股續升，上證指數迫近2900點關，最新升31點報2891點，升幅有1.1%。

內銀股續升，工行(01398)及建行(00939)分別升3.2%及2.7%。

建材、鋼鐵、基建、建築機械等板塊表現突出，中建材(03323)升8%；中交建(01800)升一成。中鐵(00390)及中鐵建(01186)升逾8%；鞍鋼(00347)升逾7%。

騰訊(00700)昨日曾跌穿370元，今早回穩，升0.9%報374.4元。

滙控(00005)升1.1%報74.2元。

平保(02318)追落後，升2.2%報73.2元。

內房股造好，融創(01918)升5.6%。

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