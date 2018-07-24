訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:14 港股直擊 即巿股評

恒指突飆逾300點 抽穿廿天線

放大圖片

人民銀行昨日開展了有史以來最大規模的中期借貸便利(MLF)操作；另外《人民日報》頭版文章又指中國已進入穩槓桿階段，去槓桿成效已見。憧憬中央加大財政政策力度，中港股市繼續發力造好。

恒指高開26點報28282，開市後升幅隨即擴大，10時正前，恒指升幅擴大至300點，暫時見最多升333點報28589，一舉升穿10天及20天線(約28447)。

中資股帶動下，國企指數跑贏，最新升204點報10936，升幅達1.9%。

A股續升，上證指數迫近2900點關，最新升31點報2891點，升幅有1.1%。

內銀股續升，工行(01398)及建行(00939)分別升3.2%及2.7%。

建材、鋼鐵、基建、建築機械等板塊表現突出，中建材(03323)升8%；中交建(01800)升一成。中鐵(00390)及中鐵建(01186)升逾8%；鞍鋼(00347)升逾7%。

騰訊(00700)昨日曾跌穿370元，今早回穩，升0.9%報374.4元。

滙控(00005)升1.1%報74.2元。

平保(02318)追落後，升2.2%報73.2元。

內房股造好，融創(01918)升5.6%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。