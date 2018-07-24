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今日 09:48 港股直擊 即巿股評

【異動股】丘鈦彈16% 新產品取重大突破

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丘鈦科技(01478)急彈，暫時最多升15.9%，見5.32元，現升13.9%，成交額2970萬元。

集團公布，於開發3D結構光模組和屏下指紋識別模組的新產品上取得重大突破，並已正式開始量產和銷售。

該公司指，本月取得一家中國領先智能手機品牌製造商的首批3D結構光模組批量採購訂單和備料需求指示，數量合計超過100萬顆，以及取得另一家中國領先智能手機品牌製造商的首批屏下指紋識別模組批量採購訂單和備料需求指示，數量合計超過700萬顆。

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