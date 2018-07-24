即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開後走勢反覆，全日波幅300點。恒指收報28256點，升31點或0.11%，成交金額839.58億元。國指收報10731點，升48點或0.46%；上證收報2859點，升30點或1.07%。三項指數都向好，以A股走勢較佳。

恒指以陰燭「陀螺」收市，收市水平仍受制於10 SMA。MACD快慢線正差距擴闊，走勢略喘定。全日上升股份 750隻，下跌801隻，整體市況未如指數般強。

中國國務院在常務會議確定財政政策「要更加積極」，與金融政策「協同發力」，更好應對外部環境不確定性；公布的政策包括減稅降費促進研發投入、推動基礎設施投資的專項債券發行等。

中國外交部發言人表示，中國無意通過貨幣競爭性貶值刺激出口，經濟基本面向好為人民幣匯率提供了支撐。

美國貿易代表辦公室發表聲明稱，對160億美元中國進口商品加征關稅的聽證會，將於7月24至25日在美國國際貿易委員會位於華盛頓的聽證室中舉行。有分析指貿易戰的風險會影響美國經濟前景。美國國債下跌，國債期貨交易量飆升，10年期國債孳息率一度升破2.96%，創6月中旬以來最高水平。美股三大指數個別發展，今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恆指可高開，若未能上破10 SMA，指數或調頭回軟。

個股介紹：

融創中國(01918)的主要業務為在中國從事物業開發、物業投資及物業管理服務。

集團發出盈喜，預料截至2018年6月底止的中期業績，股東應佔溢利同比增長超過200%，溢利增長的主要原因為於期間銷售物業交付的面積較去年同期大幅增加。期內毛利率亦較去年同期及去年全年也取得進一步的提升。

集團現價市盈率為7.856倍，周息率2.489%。股價上日收報25.1 元，上望 30元，止損設於22.6元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

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