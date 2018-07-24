港股直擊 即巿股評

港股昨日跟隨內地股市靠穩，不過10天線仍見阻力，騰訊(00700)沽壓拖累大市，短期宜留意北水情況。

隔晚美股三大指數繼續窄幅上落，道指收市跌13點0.06%，報25044點；納指收升0.28%，報7841點；標普500指數收漲0.18%，報2806點，金融股領漲。

公司業績備受關注，投資者憧憬大型科技股將公布的業績表現亮麗。谷歌母公司Alphabet於周一收市後公布業績，剔除上周歐盟罰款影響，Alphabet第二季度稀釋後每股盈利按年增長超過三成，較市場預期高約兩成，收入按年增長兩成四， 公司股價市後交易一度升5%。Facebook及亞馬遜將分別於周三及周四收市後公布業績。迄今為止，標普500指數成分股中，有87家公司已經公布了財報，根據FactSet的資料，其中83%超過普遍預期。

金融股成為市場亮點，原因是10年期美債收益率大漲5個基點至2.95%，創逾一個月新高。高盛及摩根士丹利漲0.9%，摩根大通漲1.9%，美國銀行漲2.1%，花旗升1.4%，富國銀行升2.8%。

此外，市場還正在關注美國第二季度GDP數據，這份數據將於本周五公布。經濟學家預計這份報告將顯示第二季度美國GDP增長4.1%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報75.01元，較本港上周五收市高1.61元；騰訊(00700)昨日一度跌穿370元水平，ADR收報372.07元，高1.07元；國壽(02628)ADR收報19.82元,，無升跌。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.56元，高8仙；中石油(00857)ADR收報5.5 9元，無升跌；中石化(00386)ADR收報7.1元，低4仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報69.31元，高0.16元；聯通(00762)ADR收報9.53元，高6仙；中電信(00728)ADR收報3.53元，高1仙。

港股ADR指數預測為28325，較上日恒指收市升69點或0.2%。恒指昨日曾升167點，高見28391，一度重上10天線(約28333點)，之後沽壓增加，反覆倒挫133點，見28091點全日低，收報28256點，升31點或0.1%。大市沽空比率13.67%，較上日上升約0.62個百分點，為5月31日以來最高。恒指短期阻力在10天線與20天線，即28300至28400點附近，短期支持參考上周五即今年以來低位27745點，留意騰訊來自北水沽壓會否收歛，其走勢將左右恒指。

《人民日報》頭版文章指中國已進入穩槓桿階段，去槓桿成效已見。同日人行開展的中期借貸便利(MLF)金額達5020億元(人民幣，下同)，為自2014年設立MLF以來的新高。扣除當日到期的逆回購1700億元，昨日人行向市場投放3320億元。紓緩資金流動性問題，A股昨日進一步回升，上證指數升30點或1.1%報2859點。

焦點股份

華潤燃氣(01193)：公布以現金代價2.55億元人民幣，向控股股東華潤股份旗下深圳潤成，出售大連華潤的40%股權。出售事項交割後，該公司將不再在大連華潤擁有任何權益，後者主要從事於大連市主城區的燃氣分銷業務。該公司預期，不會自出售事項錄得重大收益或虧損。

安東油田服務(03337)：預期截至今年6月底止，中期利潤按年增長5至8倍，去年同期盈利1221萬元人民幣。

新城發展(01030)：公布控股股東兼主席王振華昨日(23日)於公開市場增持合共1200萬股，平均價格約為每股6.8275元，涉資8193萬元。完成後，王振華持股由約70.81%增至71.01%。

雷蛇(01337)：宣布目前已購回股份共607.4萬股，約佔已發行股本總額的0.0673%，總代價為1058.46萬元。

朗詩綠色集團(00106)：發盈喜，預期截至6月底止中期淨利按年將錄得1.5倍以上之升幅。

祈福生活服務(03686)：預期截至今年6月底止，中期盈利按年增長逾60%。

中煤能源(01898)：預期截至6月底止中期盈利將按年增加50.34%至70.98%，去年同期盈利16.96億元人民幣。

中國東方集團(00581)：預期截至6月底止中期淨利潤按年將錄得非常重大的增長，去年同期盈利18.73億元人民幣。