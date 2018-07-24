即巿股評 港股直擊

周一恒指高開74點，迅即升至28391高位後掉頭顯著回落，最低跌至28091點才找到支持；收報28256，微升31點(0.11%)。恒指挑戰10天線(28333點)失敗，但老徐較為留意是恒指連續第二個交易日返回28200至28600點的成交量密集區收市，並稍稍飄離EJFQ系統以1個標準差計算的TrendWatch下降通道中軸，將提高了老徐的即月28400點short put「贏包糖」機會(見7月23日「搏拳實錄」)。更值得一提的是，恒指是在新出爐的兩個「壞」消息的壓力下仍能輕微高收，或進一步證實了本欄昨天提及的「2000億美元加徵關稅清單已在港股充分反映」、EJFQ系統「詳細行業上升動力統計圖」顯示上升動力改善行業數目近日顯著增加，對恒指短線發揮支持作用。

至於所謂新出爐的兩個壞消息，首先是總統特朗普美國時間7月20日接受CNBC訪問時重申，美國被中國「剝削」了太長時間，已「準備好」對中國總值5000億美元進口商品徵收關稅，這樣做不是為了他自己的政治目的，也不是要令中國害怕，只是想對方表現得好。特朗普向中國「發動了迄今為止經濟史上規模最大的貿易戰(中國商務部發言人的評語)」，尤其是美國國會快將進行中期選舉之際挑起這場風波，要說沒有政治目的，真係搵人信都難。

有趣的是，就特朗普的5000億美元商品徵收關稅議題，中國外交部發言人耿爽在7月23日的例行記者會回答提問時表示，對於美方執意挑起貿易戰，中方「不願打、不怕打、必要時不得不打」的立場非常堅定、明確，此前中方已經多次闡釋，「在此我不再展開」。但他補充，「第一，中國不是嚇大的……。第二，我們奉勸美方保持冷靜，通過理性的態度處理和解決有關問題。」

從耿爽的一番說話可以看到，中國已「不耐煩」就美國威脅逐步擴大貿易戰規模(先是總值500億美元商品加徵關稅，再而美國威脅的2000億美元，到最新的5000億美元)而每次作出回應；耿爽又呼籲美方通過理性的態度處理問題，顯然是為雙方未來通過談判解決貿易戰再次鋪設台階，估計中國例如在開放市場方面只要稍為「讓步」，這場貿易戰就不難「和氣收場」。

此外，就在特朗普講到「5000億美元商品關稅」的同一日，美國中央情報局(CIA)助理副局長科林斯在一個論壇表示，國家主席習近平和他的政府正對美國發動冷戰，不過這種冷戰與美國和前蘇聯的冷戰不同，中國利用一切手段包括合法和非法的、政府和私人的、經濟和軍事的力量來打擊美國。

上周二的「搏拳實錄」已指出：成為美國國策「針對」對象的中國，可以預見今後來自美國的麻煩不會減少，但相關麻煩引致的風險不會太高。如果中美進入即使有別於過去美蘇的「冷戰」，就不是「麻煩」咁簡單了。不過，在中美兩國發展至包括政治、經濟和軍事都有互相依存關係的今天，爆發「冷戰」相信是超乎大多數人的想像，科林斯這位CIA助理副局長的言論，估計只是為美國發動的貿易戰「搖旗吶喊」，並成為未來與中國談判的籌碼。

老徐