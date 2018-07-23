港股直擊 即巿股評

美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)於上周二(7月17日)在參議院銀行業委員會聽證會上作證，稱聯儲局將按計劃以每三個月一次的速度加息，指出目前最佳路徑指引是維持漸進加息，過快或過慢加息將帶來風險，預計稅改將在未來兩到三年里幫助經濟增長，其後在上周三(7月18日)眾議院金融服務委員會作證時亦重申了以上觀點，其鷹派言論令美匯指數重返95關口並進一步突破95.50阻力至1年新高95.645。

美元強勢拖累一眾非美元貨幣下跌，商品貨幣加元幣亦難逃下跌命運，加上市場擔憂7月18至19日舉行的美國商務部汽車和汽車零部件進口232條款調查公開聽證會的結果將會打擊加拿大汽車出口業，美元/加元在上周五(7月20日)一度觸及全周最高1.3289，創下6月28日以來的三周新高。

不過，上周五晚間公布的加拿大通脹數據與零售銷售數據令看好美元/加元的好友大失所望。數據顯示，加拿大6月消費物價指數(CPI)按年增長2.5%，勝於預期的2.3%，創2012年2月以來最高增幅記錄；加拿大5月零售銷售按月錄得7個月以來最大增幅2%，好於預期的0.9%。以上數據似乎證實了加拿大央行的通脹正朝向目標靠攏的論斷與7月加息25個基點的正確性，故加元短線快速走強，拖累美元/加元自1.3227急挫114點至1.3113，抹去此前四個交易日所錄得的全部漲幅，最終美元/加元按周反而下挫0.26%。

技術分析方面，美元/加元多番跌至日線圖的上升通道底部(由4月17日低位延伸而上的趨勢線水平)均受到支持而反彈，包括上周五及今日最低跌至1.3113均見反彈，似乎短期內仍可企穩此處上升軌的支持。若本周五(7月27日)公佈的美國第二季國內生產總值(GDP)增長表現強勁，美元/加元或會再度企穩反彈，再度上探1.3300關口。

策略方面，我們根據7月11日的策略已於1.3270沽出美元/加元（下望1.3110，升穿1.3320止損），目前將止損下移至1.3165。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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