重要通告 港股直擊

綠景中國地產(00095)宣布，與華為技術訂立有關共同建設智慧城區戰略合作協議。

根據協議，雙方協定將發揮各自業務領域的技術、經營和管理優勢及互補性，在房地產開發與管理運營數碼化轉型的行業背景下，雙方在智慧城區領域進行充分合作。

雙方將在未來基於不同開發階段的項目，包括與控股股東聯動合作的規劃中的未來項目，其中將以深圳大型舊改項目作為重點，於項目智慧城區頂層設計、系統落地實施以及系統平台搭建等方面合作。

該公司表示，合作協議將有助業務發展，並符合公司及其股東的整體利益。