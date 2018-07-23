港股直擊 即巿股評

G20財長會議無驚喜，加上美國總統特朗普再發功，揚言向5000億美元中國貨品徵收關稅，投資者戒心重下，港股全日好淡拉鋸，收市僅升31點，受制十天線，成交不足840億元。

港股受制十天線，北水仍積極入市，繼上周五淨買40.05億元(人民幣‧下同)後，今日再掃27.99億元，兩日累計淨買68.04億元。

中資金融股再獲北水追貨，首四位淨買個股依次序分別為工行(01398)、建行(00939)、農行(1288)及太保(2601)，金額分別為9.93億、8.6億、3.21億及1.63億元北水流入。連同招行(03968)、平保(02318)及信行(00998)各錄得北水淨買8588萬、4340萬及2221萬元淨流入，北水淨掃入上述中資金融股合共24.89億元，佔今日北水全日淨買比例的88.9%。

中金升華能(00902)目標價，亦引來北水淨買入1.08億元；獲美國放生的中興(00763)，也獲2134萬元北水流入。

被大行輪流降目標價的騰訊(00700)，收市創去年12月7日以來新低，全日錄北水淨掟9.62億元，為北水沽得最多個股。

另外，深圳上市長春生物科技(002680.SZ)爆出瘋狗症疫苗造假，連累本港上市的內地醫藥股遭拋售，兩大龍頭石藥(01093)及中生製藥(01177)分別錄得北水淨沽2.24億及1.64億元。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、工行、建行、農行、融創、太保、中生製藥、華能、平保及石藥

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、騰訊、石藥、融創(01918)、工行、農行、中興通訊、信行、中生製藥及招行。

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