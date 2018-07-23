港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五晚窄幅低收，港股上周五彈升213點後，今日反覆靠穩，恒指受制十天線，大市成交額回落，下跌股份比例逾五成。

恒指今早高開74點，開市後曾升167點，見28391點全日高，一度重上10天線(約28333點)，之後沽壓增加，反覆倒挫133點，見28091點全日低，中午升41點，全日波幅上午成形。恒指午後一度復升過百點，但始終未能擺脫10天線，3時後曾再倒跌。恒指收報28256點，升31點或0.1%，連升兩日累漲245點或0.9%。大市今日下跌股份比例為52%；上升股比例48%。

國企指數報10731點，升48點或0.5%：兩日累漲208點或2%。

全日成交額839.58億元，較上周五減少163.79億元或16.3%。

即月期指收市跌15點或0.05%，報28209點，低水47點。

A股造好，滬指升1.07%；深成指升0.68%。兩市成交額4110億元人民幣。

歐洲三大股市最新偏軟；美國道指期貨最新跌4點，報25026。

藍籌股方面，滙控(00005)升0.3%；友邦(01299)升1%；恒生(00011)升1.3%；中銀香港(02388)升1.9%；招商局港口(00144)發盈喜，料中期盈利升超過50%，股價升2.5%；領展(00823)創新高，收市升2.6%；華潤電力(00836)升1%。相反，太古(00019)受海洋開發業務拖累發盈警，股價挫3.2%；旺旺(00151)跌3.8%；吉利(00175)跌0.9%；金沙中國(01928)跌1.7%；蒙牛(02319)挫3%。

焦點板塊

醫藥股：深圳上市的長春長生生物科技(002680.SZ)先爆出瘋狗症疫苗造假，再收到百白破疫苗檢驗結果不合格被罰，午後復牌跌停。國家藥監局表示已對瘋狗症疫苗事件立案調查將追究刑事責任；總理李克強表示疫苗事件突破人的道德底線，必須給全國人民一個明明白白的交代。本港醫藥股受壓，石藥(01093)挫3.8%；中生製藥(01177)跌2.4%；三生(01530)跌2.4%；康哲(00867)跌3.3%；華潤鳳凰醫療(01515)發盈警，股價創逾兩年低，收市挫5.9%；石四藥(02005)挫半成；復星醫藥(02196)跌2.7%。相反，藥明生物(02269)發盈喜，料中期純利為去年2.5倍以上，股價反覆升2.2%。

科技股：板塊持續受壓，龍頭騰訊(00700)低見369.2元創去年12月7日以來新低，收市跌1.5%。外電報道，三星今年推出的S9系銷售差過預期，手機股尋底，瑞聲(02018)創逾一年低，收市跌2.2%；舜宇(02382)創兩個半月低，收市跌2.4%；半新股小米(01810)挫4.3%；比亞迪電子(00285)跌1.5%；信利(00732)跌1.6%；高偉(01415)跌1.3%。相反，丘鈦(01478)彈3.6%；雷蛇(01337)彈5.9%。另外，華虹(01347)跌3.5%；長飛(06869)跌1.8%。科網股方面，金山軟件(03888)跌1.2%；眾安在綫(06060)創新低，收市挫4.5%，錄9連跌。

中資金融股：今日帶領國指跑出，重磅內銀股上周五已急彈，建行(00939)今日再升0.9%；工行(01398)升1.3%；招行(03968)升1.9%；農行(01288)升2.2%；信行(00998)升2.3%；光大銀行(06818)升2.1%；重農行(03618)升2.9%。另外，中國太平(00966)發盈喜，料中期盈利將按年飆1.2倍，股價升4.2%；平保(02318)升0.1%；太保(02601)升1.2%；新華保險(01336)升0.1%。

鐵建及建材股：今年首6個月全國鐵路固定資產投資累計完成額3127.12億元人民幣，按年增長0.1%，市場預期下半年或見大幅增長。中交建(01800)升4.6%，其A股漲停；中鐵建(01186)升6.7%，其A股升7.43%；中鐵(00390)升6.3%；中國建築(03311)升5.5%。建材股方面，江蘇金峰水泥出廠報價據報三天內累計上調每噸30元人民幣，市場出現供不應求，華潤水泥(01313)飆6.6%；海螺水泥(00914)升3.5%；中國建材(03323)升2.7%；金隅(02009)升3.3%；西部水泥(02233)升2.4%。

焦點股份

俄鋁(00486)：股價今早急彈，高開14.3%後，最多升17.1%，創逾3個半月高，收市升14.8%，成交3.3億元。美國財長努欽表示，美國財政部對解除俄鋁的制裁持開放態度，並稱制裁的目的不是希望讓俄鋁破產。

半新股：上周五(20日)上市的易居中國(02048)曾挫6.8%創新低，收市跌4.7%，成交額2.03億元；福森藥業(01652)創新低，收市挫6.3%；21世紀教育(01598)創新低，收市挫8.9%；齊魯高速(01576)創新低，收市挫6.8%。相反，有才天下獵聘(06100)創新高，收市升1.1%；欣融國際(01587)曾創新高，收市升9.7%；倢冠控股(08606)飆51.8%，為全日升幅最大股份；Pacific Legend(08547)彈38.2%。

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