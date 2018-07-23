即巿股評 港股直擊

港股上星期五算是做了一個有成交配合的單日轉向，力保恒指收市企在二萬八之上。目前恒指10天線(28333點)與20天線(約28447)只有114點距離，本周內隨時滙聚，待變在即，加上下月業績期迫近，窩輪引伸波幅料擴大，造就不少操作機會。

7月17日依策略小注玩建行牛，以(63790)為例，當日平均價約0.045元，翌日上午建行抽升，63790即上0.056元，回報兩成四；若未食胡，之後捱了一日半價，上周五尾段爆升，今日再一度升多2%，(63790)高見0.069，收0.06，升13.2%，以買入位計累賺三成三。

單頭輪證短期睇實港交所(00388)，又是博抽穿10天及20天線滙聚，8月8日公布業績，估值已回落至中位數以下。今日走勢維持窄幅，突破在即，正股收報234元，跌0.1%。港交牛留意(69228)及(60520)，收回價為220及218元，槓桿比率14.4及13.15倍。

個股方面，要留意今日初升的基建股，筆者前日也用「否極泰來(turnaround)股」的DIY選項向觀眾示範尋找復甦概念股份，篩選結果只有10隻股份，除了近月反覆推介的華潤電力(00836)，中國建築(03311)亦有頗多大行cover，預測市盈率只有5.5倍，低過中位數2.4個標準差，市銷率及市賬率均低過中位數1.8個標準差，預測息率達5.9厘，較中位數2.9厘明顯吸引。股價已甚低殘，今日剛升穿10天及20天線滙聚，收報8.38元，升5.5%，可買入持有，初步上望8.9元，仍較平均目標價13.4元低三成三。

羅崇博(杜比)