港股直擊 即巿股評

周黑鴨(01458)股價急挫，曾挫6.2%，見5.56元創上市新低，最新挫5.1%，成交額4770萬元。

中金發表告，指該行進行門店調研後，認為周黑鴨上半年客單價按年基本持平，但客流量大幅減少或拖累同店銷售下滑接近10%，預計上半年收入按年增速或放緩至6%左右，淨利潤或下滑7.8%左右。

長線而言，集團全國自營門店平台網路仍具備巨大價值，近期股價走弱或已反映短期業績壓力，維持「推薦」評級和目標價降26.2%至7.17元。

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