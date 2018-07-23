即巿股評 港股直擊

上周五美股表現平淡，而中港兩地股市表現反覆，早段喺人仔急挫下再創半年底位，至午後又傳阿爺入場干預，中資銀行大手掟美元，人仔低位大幅反彈，再加上侵侵出口術表現美元過強唔係好事，人仔得以有喘息機會，短線終止跌勢展開反彈。缸邊友滿心歡喜，以為反彈有番咁上下力度，可惜事與願違，喺火車頭騰訊(00700)頭耷耷之下，港股反彈力度只係一般，甚至可以話相當削，始終市底弱已成事實，後市都係瓜多過菜。

恒指高開74點，早段曾升167點，見過28391點半日高位，可惜受制20日線(23448)點又再掉頭，盤中曾跌133點，見過半日低位28091點，表現反覆。中午報收28266點，升41點；國指則升56點，中午報收10739點。半日成交額422億元，上周五千億成交或能復見，可能成交額又再次回復平淡。

騰訊好明顯阻住大市彈，開市價經已係半日高位，開市後級級落，盤中曾低見369.2元，再創今年以來新低，中午報收369.8元跌1.8%。睇個勢騰訊仍要向下尋底，而牛證街貨重貨區喺360-370元，壓住低價劏牛係合理推測。至於下一個較有支持嘅位置喺350元，亦即係去年9月中至11月初嘅橫行區。騰訊死咗火，港股亦難有運行，再加埋兩大手機孖寶瑞聲(02018)跟舜宇(02382)雙雙下跌，前者失去紅底股身份，後者則跌137元之前嘅橫行平台，走勢認真麻麻。

至於內地金融股繼續反彈，皆因內地理財新規執行細節落地，借消息反彈，咪以為中資金融股已見底回升，只係死貓彈咁上下。唔少粉絲都問內銀股跌咗咁多，家陣買嚟收息係咪有着數，阿Man只能講句，年息率超過5厘係假象，若然年內股價跌幅超過5%，收埋息亦唔夠補番本金損失，切記莫因小失大，收息變坐艇。

內地又爆有黑心疫苖，深圳上市的長春長生生物科技(002680.SZ)被爆有疫苖造假，醫藥股今日插水。雖然石藥(01093)半日跌咗4%，係半日跌最多藍籌，但以呢單新聞嘅利淡程度嚟講，醫藥股算跌得少。之前阿Man都講過升得勁嘅板塊，好易成為提款機，但睇番今日市場對醫藥股呢單利淡新聞嘅反應，沽壓又唔算太嚴重，缸邊友都算克制。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)