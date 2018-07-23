港股直擊 即巿股評

G20財長會議欠驚喜，加上亞洲日韓等主要股市受壓，港股今早好淡爭持，半日仍受制十天線。

恒指今早高開74點報28298，早段升幅擴至167點，高見28391，惟內地上證受壓，港股跟隨掉頭向下，最多跌133點，低見28091點。不過，上證由跌轉升，港股收復失地，恒指中午收報28266點，升41點或0.15%，大市成交額422.35億元。

國企指數中午收報10739點，升56點或0.53%。

A股個別發展，上證半日升0.37%；深成指則跌0.16%。

藍籌股個別發展。建行(00939)漲1.3%； 中海油(00883)升1.9%；友邦(01299)升0.7%；表明有意進軍日本開賭的銀娛(00027)，中午升2.1%，跑贏一眾藍籌；惟大市成交弱，港交所(00388)走低0.3%；騰訊(00700)再創今年低位，半日跌1.8%；太古(00019)料船隊減值拖累中期業績，中午挫3.6%。

手機股：外電指，三星S9系銷售差過預期，手機股今早受壓。有向三星供應零部件的舜宇(02382)，股價挫3%； 比亞迪電子(00285)亦跌1.4%；瑞聲(02018)下滑2.1%；通達(00698)跌0.6%；信利(00732)走低1.6%。

藥業股：深圳上市的長春長生生物科技(002680.SZ)爆出瘋狗症疫苗造假後，醫藥股今早遭拋售，藍籌石藥(01093)半日挫4%，為表現包尾藍籌；中生製藥(01177)跌2.9%；三生製藥(01530)降3.1%；金斯瑞(01548)跌0.5%；但藥明生物(02269)發盈喜，股價升2.7%。

建築機械股：中國重汽(03808)及濰柴動力(02338)齊被大摩削級降價，股價中午分別挫5.2%及5.9%。其他建築機械股牛皮，龍工(03339)及中聯重科(01157)均無升跌。

焦點股份

Niraku(01245)：日本通過開賭，帶挈Niraku一度炒高17.39%，高見0.81元，隨後動力轉弱，半日只揚5.8%收市。

俄鋁(00486)：美國財長努欽表示，對解除對俄鋁制裁持開放態度，俄鋁半日爆升11.4%。

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