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今日 11:14 即巿股評 港股直擊

【輪證贏家】冷吼農行Call

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上個星期五(7月20日)乜熊乜Put都晨咁早掉走晒，仲諗住食晏可以加兩蚊飲涷飲之際，下半場開市後恒指無啦啦係咁向上飆，老老實實，個市飆去邊同我已經無關係，事關倉已清，不過這邊廂賣走啲熊/Put，那邊廂個市就彈，係有一種莫名其妙嘅興奮嘅，為咗賀一賀佢，叫杯龍眼冰破吓戒先。

今日恒指朝早高開74點，開報28298點；依家10點14分，喺公司開晒圖拆埋恒指條5分鐘線睇，恒指喺今早高開後再向上衝，最高見過28391點，之後回落到暫時最低嘅28164點，依吓又慢慢向上走返上去。

日線圖上，恒指依家呈「十字星」，點數上曾升穿10天線(28333點)，不過依家時間尚早，兼且頭頂仲有條20天線(28447點)喺度。轉條保歷加通道睇，通道明顯比之前大幅收窄，換言之大市之後嘅波幅都唔會話好多。(係lu，依家10點19分，恒指升23點，幾悶)

上星期五喺下半part裡面講過吓四大內銀，即係中國銀行(03988)、農業銀行(01288)、建設銀行(00939)同埋工商銀行(01398)。四隻之中純粹用走勢同技術分析去秤嘅話，當中以農行比較可取，只可惜星期五下晝先走嚟留意，所以最終無做到啲乜；但今日似乎可以跟進多少少。

農行上星期五一度升穿10同20天線，至收市報3.62元，同兩線水平差唔多；但今日就借住恒指彈升而將成粒燭都彈上兩線之上，換條保歷加通道出嚟睇，就即係話農行已經由保歷加下降通道上返去保歷加上升通道。

唯一要留心嘅係農行嘅保歷加通道口同樣收窄，暗示再上/落嘅空間有限，當然你可以博佢會穿保歷加通道頂啦，個頂係可以穿架嘛，農行Call(22743)，行使價3.89元，價外call兼成交活躍，不過，農行始終係輪場屬於二三線輪，所以小注就算啦。

話說書展仲有幾日就完啦，今年一日都無蒲過頭，最直接嘅原因就係：每年喺書展企喺度嘅只有係新書嘅作者，而今年我唔係亦無新書出過(做人槍手就有)，不過都好多謝大家隔空捧場。

至於讀者Becky問我會唔會再出多本書...不如咁，由你哋話我知你哋想知乜/睇乜，如果咁樣儲到一本書嘅content的話，寫又何妨！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。
電郵：[email protected]；Weibo：#Gladyshan

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