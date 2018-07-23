與中美貿易戰無關的物業管理股，個別表現突出，碧桂園服務(06098)再創上市新高，最高見過14.36元，升3.31%，現造14.04元，漲1%，成交金額1.2億元。
至於中海物業(02669)現升1.8%，造2.8元；綠城服務(02869)也微升0.5%，造7.9元；彩生活(01778)漲0.2%，造8.28元。
不過，雅生活(03319)跌0.8%，造14.96元；中奧到家(01538)降1.5%，造1.28元。
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至於中海物業(02669)現升1.8%，造2.8元；綠城服務(02869)也微升0.5%，造7.9元；彩生活(01778)漲0.2%，造8.28元。
不過，雅生活(03319)跌0.8%，造14.96元；中奧到家(01538)降1.5%，造1.28元。
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