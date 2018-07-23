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今日 10:26 港股直擊 即巿股評

【異動股】融創盈喜曾升逾4% 上周見十個月低

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融創中國(01918)發盈喜，刺激股價反彈，曾升4.3%，現升3.1%報24.95元，成交有3.8億元。

融創股價上周受壓，周五低見22.6元，見逾十個月低位。

融創預期截至今年6月底止中期純利較去年同期大升超過兩倍。集團解釋，增長主要由於銷售物業交付的面積較去年同期大幅增加；同時考慮香港財務報告準則第15號的影響，使首半年收入較去年同期的中期報告收入大幅增長超過兩倍；另外，首半年毛利率較去年同期及去年全年也取得進一步的提升。

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