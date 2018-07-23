即巿股評 港股直擊

恒指上周五略高開後，早段回軟，午後向好，全日波幅548點。恒指收報28224點，升213點或0.76%，成交金額 1003.37億元。國指收報10682點，升159點或1.51%；上證收報2829點，升56點或2.05%。三項指數都向好，以A股走勢較佳。

恒指以陽燭收市，以近「錘頭」收市，雖然一度跌至27745點，創2017年10月3日以來之低位。不過，收市水平重上28000水平，MACD快慢線正差距擴闊，走勢略轉佳。全日上升股份768隻，下跌818隻，整體市況未如指數般強。

內地醫藥企業的疫苗造假事件週末持續發酵。中國總理李克強就疫苗事件作出批示，要求國務院立刻派出調查組，對所有疫苗生產、銷售等全流程全鏈條進行徹查。料消息利淡醫藥相關板塊。

中國央行發布進一步明確規範金融機構資產管理業務指導意見有關事項的通知。中國銀保監會發布商業銀行理財業務監督管理辦法征求意見稿表示，銀行發行理財產品應控制槓桿，加強流動性風險管控；新規將於2020年底生效。

美國總統特朗普表示，已準備好對價值5000億美元的中國進口商品加征關稅，即相當於於去年中國對美出口商品的總額。20國集團（G-20）財長和央行行長會議公報警告稱，貿易緊張局勢威脅全球經濟增長。上周五美股三大指數回軟，今早亞太股市下跌，夜期及ADR上升，料恒指可高開，但若未能上破10 SMA (約28376)，指數或調頭回軟。

個股介紹：

中電控股(00002)的主要業務為香港、澳洲和印度的發電及供電業務，同時投資於中國內地、東南亞及台灣的電力項目。

集團早前公布，在10月1日生效的新管制計劃下，已獲政府通過2018發展計劃及今年第四季至2019年度電費檢討，未來5年半資本投資將達到529.4億元，今年10月起平均淨電價將上調約2%。集團預測2023年的電費為每度電139.3仙，比目前115.4仙，5年間加價20.7%。

集團現價市盈率為15.85倍，周息率3.277%，估值較同業吸引。股價上日收報89.4元，上望100元，止損設於88元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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