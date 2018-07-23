港股直擊 即巿股評

港股上周五創今年以來低位後拷腰倒升逾二百點，人民幣滙價喘穩下，今早恒指有望升返10天線。

美股上周五基本持平，道指收市微跌6點，報25058點，全周漲0.15%；微軟和Facebook股價創新高，領科技股上升，納指收市微跌5點，報7820點，全周微跌0.07%。美國總統特朗普在周四炮轟聯儲局，稱聯儲局加息會抵消他的政府推出的財政刺激措施。周五一名白宮官員對CNBC表示，特朗普擔心聯儲局今年將再加息兩次。在特朗普講話後，美元指數急跌，跌幅超0.8%。

聖路易斯聯儲主席布拉德發表講話稱，特朗普表態不會影響美聯儲利率決定，他的言論僅僅是政策辯論中的一種新的聲音。布拉德還稱，收益率曲線反轉給出了經濟看跌訊號；在加息問題上應該持謹慎態度，以避免收益率曲線倒掛。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報74.38元，較本港上日收市高1.18元；騰訊(00700)ADR收報378 .35元，低1.75元；國壽(02628)ADR收報20.02元，高4仙。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報12.42元，高8仙；中石油(00857)ADR收報5.66元，高2仙；中石化(00386)ADR收報7.21元，高6仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報69元，高0.5元；聯通(00762)ADR收報9.5元，高0.14元。

ADR港股比例指數報28396，較上周五恒指收市升171點或0.61%。恒指上周五早段最多跌265點，見27745點，創逾9個月新低，午後在人民幣低位反彈，內地股市急升，下拗腰，曾升283點，見28294點，收報28224點，升213點或0.76%，成交增至1003.37億元。今早恒指有望升返10天線(28376點)，阻力位參考本月高位約28981點，支持位參考上周五低位27745點。

20國集團財政部長及中央銀行總裁結束2天會議並發表會議公報，警告「貿易和地緣政治緊張情勢升高」，可能危及全球經濟增長，強調必須加強對話和行動，以降低風險，強化信心。

焦點股份

融創中國(01918)：發盈喜，預期截至6月底止中期純利按年將大幅增長，增長超過兩倍。公司將於8月下旬公布中期業績。

藥明生物(02269)：發出正面盈利預告，預期截至6月底止六個月純利將達到去年同期的2.5倍以上；又預期每股攤薄盈利將達到去年同期的2倍以上。

中國太平(00966)：發盈喜，預期截至今年6月底止中期盈利將按年飆1.2倍；去年同期盈利23.65億元。盈利大增主要由於保險業務持續健康發展，以及投資收益明顯高於去年同期所致。

太古(00019)：發盈警，估計旗下太古海洋開發集團，業績將繼續錄得虧損，並錄得達到39億元的大額減值支出。

華潤鳯凰醫療(01515)：發盈警，預期上半年稅前盈利，較去年上半年的3.98億元人民幣有較大跌幅，主要是缺乏去年同期的幾項一次性收益。

洛陽鉬業(03993)：公司多名管理層、董事、監事及財務總監承諾2018年度不再減持公司股份。另外，控股股東鴻商集團分別質押給中國對外經濟貿易信託和中信証券(06030)的無限售流通股3.31億股中2.66億股已解除質押。

中海石油化學(03983)：預期截至6月底止中期股東應佔淨利潤約7.2億至7.5億元（人民幣.下同），去年同期為2.9億元。