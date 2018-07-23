即巿股評 港股直擊

上星期二的「搏拳實錄」講到，老徐認為，美國貿易辦公室新近公布針對中國2000億美元進口商品加徵關稅清單的消息已在港股充分反映，估計恒指短線有機會明顯突破EJFQ系統圖表的28200至28600點成交量密集區，故此打算本周內short即月行使價28400點期指put(周一最後以316點成交)。

戰友畢老林迅即在他7月18日的「投資者日記」回應指出，老徐對貿易紛爭的看法一直偏向樂觀，是否一廂情願，得看事態發展，這番出手short put能否如願，取決於「2000億美元加徵關稅清單已在港股充分反映」這個觀點靈不靈驗，惟重要的是老徐已在這個觀點押了真金白銀，所謂put skin in the game，不論結果如何，意見都值得尊重。

老畢又提到，從道指在貿易戰砲聲隆隆之中仍能重上2萬5千點關口，足證投資者驚極都有限，標普500指數ETF（紐交所代號SPY）近日更突破了6月下旬至7月上旬期間形成的區間阻力(老畢套用足球術語，稱之為貿易戰聲中的「禁區」)。然而，老畢亦不忘指出，市場也可以錯，假如不是壞消息已反映了七七八八，而是投資者過度「大安旨意」，SPY不幸再跌回「禁區」，屆時老徐short期指put就冇運行，「老畢想望有茶飲都難」。但老畢仍傾向信「好嘅靈」多一些，因為侵侵(特朗普總統)這傢伙，你不必出招跟他拚，佢自己分分鐘也會「淆底」。

博侵侵忽然自打嘴巴或「淆底」導致中美貿易戰降溫誠然是老徐short期指put的其中一個考慮因素，更重要的是，EJFQ圖表顯示，恒指由7月開始截至上周一為止、甚至美國公布新一份針對中國的2000億美元關稅清單後，也未有明顯跌穿28200至28600點的成交量密集區收市，加上EJFQ系統的「詳細行業上升動力統計圖」顯示，7月13日和16日的上升動力改善行業數目都增至過去一個月的最高水平，有見及此，老徐已於上周二港股收市前short行使價28400點的即月期指put，收取每張合約469點期權金。

老徐的如意算盤是，假如「2000億美元加徵關稅清單(真的)已在港股充分反映」，恒指短線就有機會突破28200至28600點的成交量密集區；即使退一步講，2000億美元關稅清單消息尚未完全被市場「消化」，只要恒指到了7月30日仍處於該成交量密集區內結算，老徐「中間落墨」沽28400點put，便有望不止贏到一粒而是一包糖。

雖然恒指上周二開始，連續三個交易都失守28200點的成交量密集區底收市，但周五已重返成交量密集區。老畢，呢個星期嘅消夜改high tea，我睇數！

老徐