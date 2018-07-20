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今日 18:46 港股直擊 即巿股評

【北水手影】北水淨買大增5倍 中資金融受捧

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受人民幣走勢左右，中港股市今日上演過山車，上證今早曾跌0.67%後掉頭回升，收市飆2.05%，港股則瀉265點後拗腰，全日倒升213點，兩萬八關又再次失而復得，成交重上一千億元。

市場氣氛改善，北水今日積極入市，全日淨買40.05億元(人民幣‧下同)，遠較上日大增5.06倍。

中資金融股獲北水追捧，四大行均見大手掃貨手影，工行(01398)和建行(00939)北手分別淨買13.02億及8.86億元，更是淨買入最多首兩隻個股，農行(01288)、中行(03988)及招行(03968)亦獲北水分別淨買1.53億、1.51億及1.16億元。

內險股龍頭之一的平保(02318)，全日獲3.98億元北水掃入；早前發盈喜的新華保險(01336)，亦獲4922萬元北水流入。另外，港股成交急增，港交所(00388)也獲1.94億元北水流入。

瑞銀降舜宇(02382)目標價，北水即沽貨離場，全日淨走2.63億元，為北水流出最多個股。又有大行下調騰訊(00700)目標價，全日亦被北水淨沽2.4億元。

汽車股吉利(00175)股價未有跟隨大市反彈，收市微跌0.4%，全日亦錄2.41億元北水淨沽，是北水第二最多流出個股。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 工行、建行、融創(01918)、騰訊、吉利、舜宇、新華保險、中行、華能(00902)及平保。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 融創、建行、舜宇、平保、港交所、騰訊、農行、工行、招行及中興通訊(00763)。

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