港股直擊 即巿股評

隔晚美股向下，道指5連升告終。中港股市近日受人民幣弱勢拖累，不過人民幣滙價午後彈升，帶動兩地股市高收。港股成交額重上千億，但下跌股份逾五成。

恒指今早高開43點，開市後曾升82點見半日高，及後掉頭急挫，失兩萬八，最多挫265點，見27745點，創逾9個月新低，之後跌幅一度收窄至3點，但兩萬八水平阻力大，中午挫152點或0.5%。港股午後隨人民幣滙價走高，尾段曾飆283點，見28294點全日高，一度靠近上方10天線(約28376點)。恒指收報28224點，升213點或0.8%，三連跌告終。大市今日下跌股份比例為52%，上升股比例僅48%。

總結全周，恒指跌300點或1.1%。

國企指數報10682點，升159點或1.5%，終止五連跌。國指全周跌63點或0.6%。

全日成交額1003.37億元，較上日回升259.18億元或34.8%。

A股午後急彈，滬指收升2.05%；深成指升1.12%。人民幣今日反彈，在岸價(CNY)午後一度收復6.77關口，離岸價(CNH)亦曾收復6.78關口。

藍籌股方面，騰訊(00700)曾創今年低，收市倒升0.3%；港交所(00388)升0.8%；友邦(01299)反覆升0.3%；中銀香港(02388)曾創一年低，收市倒升1%。隔晚油價造好，最新在亞洲時段續造好，「三桶油」升0.3%至2.2%。相反，銀娛(00027)跌0.6%；吉利(00175)跌0.4%；萬洲(00288)跌1.6%。

焦點板塊

中資金融股：今早普遍先低後高，內銀AH股反彈，建行(00939)升2.4%，其A股飆6.77%；工行(01398)升2.8%，其A股升5.8%；招行(03968)升4.2%，其A股飆6.87%。另外，日前發盈喜的新華保險(01336)飆升5.6%，其A股飆9.31%；太保(02601)升0.9%，其A股升5.11%。不過，眾安(06060)續跑輸，曾見40.1元創新低，收市跌1.1%；華融(02799)低見1.87元創新低，收市跌2.1%。

公用事業股：燃氣和電力股今日領放，新奧(02688)獲野村續叫買入，目標價看93元，股價創新高，收市升2.1%；華潤燃氣(01193)亦破頂，收市升0.4%；中國燃氣(00384)升2.8%；本港的煤氣(00003)創新高，收市升2.7%；北控(00392)升2.4%。電力股方面，華能(00902)升2.7%；華電(01071)升2.2%；中國電力(02380)飆升5.1%；大唐發力(00991)升3.6%；華潤電力(00836)升2.7%。

手機股：板塊今早跑輸，里昂發表報告，把瑞聲(02018)評級由「跑贏大市」降至「跑輸大市」，目標價由120元降至100元，股價創一年低，並一度失紅底，收市跌1.6%，報100元；舜宇(02382)挫2.9%；丘鈦(01478)創逾一年低，收市跌0.4%；比亞迪電子(00285)挫2.8%；信利(00732)創逾5年半低，收市挫6.9%；日前發盈喜的昂納(00877)跌1.7%。焦點半新股小米(01810)收市後納入恒生綜合指數，股價跌1.1%，成交額22.18億元。

內房股：市場續憂慮人民幣貶值以及開發商債務壓力，板塊今日上午捱沽，收市個別發展，持續回購的中國恒大(03333)跌0.8%；中海外(00688)創逾一年低，收市跌1.1%；華潤置地(01109)跌0.7%；世房(00813)跌0.7%；旭輝(00884)挫3.4%。相反，鉅盛華和前海人壽合計減持5%萬科A股，萬科H股(02202)反覆升1.8%；碧桂園(02007)曾創7個月低，收市拗腰升2.8%；融創(01918)創逾10個月低，收市無起跌；新城發展(01030)昨日獲主席斥8589萬增持，收市反覆升1.2%。

汽車股：受北京調整新能源汽車推廣應用補助政策，北水昨日拋售汽車股，今日續弱。華晨(01114)挫3.1%；北汽(01958)跌2.3%；昨日北水沽得最多的吉利(00175)跌0.4%；東風(00489)跌1.2%。長城汽車(02333)無起跌；廣汽(02238)反覆升0.1%。美國業務佔比較重的零件商敏實(00425)和耐世特(01316)分別跌1.4%和0.5%。

焦點股份

維達國際(03331)：公布中期業績後持續造好，股價昨日升7.2%，今早曾見14.5元，收市升3.9%。集團中期純利4.17億元，按年增長30.14%，最新獲中金升目標價至17.17元。

易居中國(02048)：今日上市，大部分時間潛水。股價平開報14.38元，低見13.82元，尾段曾見15.24元，收報14.18元，較招股價14.38元低1.4%，成交額8.46億元。不計手續費，一手300股蝕60元。

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