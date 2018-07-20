內地綜合房地產交易服務商易居中國(02048)今日上市，大部分時間潛水。
股價平開報14.38元，早段低見13.82元，尾段抽高，曾見15.24元，收報14.18元，較招股價14.38元低1.4%，成交額8.46億元。
不計手續費，一手300股蝕60元。
股份開發售部分認購不足，僅獲73%認購，佔招股股份總數7.3%，未獲認購股份重新分配至國際配售部分；至於國際配售部分獲適度超額認購。
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股價平開報14.38元，早段低見13.82元，尾段抽高，曾見15.24元，收報14.18元，較招股價14.38元低1.4%，成交額8.46億元。
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