即巿股評 港股直擊

大市氣氛與現實客觀環境背馳，果真是賭波好過炒股票。法國成功奪得世界盃冠軍，一賠七袋袋平安，一個月回報600%，比倫敦金堅得多！側聞在今次世界盃之前，不少歐美投行動用大量人力物力預測冠軍誰屬，例如高盛動用20萬個統計模型，包括個別球員數據、近期表現及模擬100萬次比賽，最終得出巴西奪冠的結論。

亦有奧地利數學家以賭波網站賠率作為分析數據，參考超過20個賭博網站開出的賠率後，計算出巴西及德國奪得世界盃冠軍的或然率分別為16.6%及15.8%。在筆者眼中，賭博與投資相似之處，大概可以歸納出以下幾類，一)過去表現不等如將來表現；二)數據僅供參考，並不構成投資建議；三)常識比知識更加重要。筆者在世界盃開始之前已貼法國奪冠，多少有點資格事後孔明兩句。

用減法減剩法國

先講德國，德國在世界盃前的熱身賽輸多贏少，在巴塞隆拿踢足全季正選的達史特根，竟然被季尾才傷癒復出的紐亞搶去正選門將之位，加上無神無氣的奧斯爾繼續擔正，而狀態大勇的利萊辛尼卻名落孫山，德國早已排除在大熱之外；巴西名大於實，尼馬轉行拍電影都嫌演技浮誇過杜汶澤，向來盛產前鋒的國家，自羅馬利奧、白必圖、李華度、朗拿度以及朗拿甸奴之後，香燈繼後無人，如何殺敵？

西班牙，短距離傳送和頻繁跑動(Tika taka)玩了十年八載，戰術早已被「睇通睇透」，明日黃花實有目共睹；阿根廷，不提也罷，戴巴拿、希古恩放後備，美斯繼續在國家隊隱形，從來都不在冠軍考慮範圍之內；至於英格蘭及比利時，縱使近年貌似人才輩出，但在國際賽的層面似乎仍欠缺應有的冠軍相。

減吓一隊減吓一隊，減剩法國，前有經驗十足的基斯文配合年輕兼有速度的安巴比。中場由一高一矮普巴拍簡迪，筆者對簡迪能力推祟備至，可說是當世第一防中。後防有皇馬大將華拉尼壓場，此子手執四個歐聯冠軍，經驗已相當豐富。要貼中世界盃冠軍，難道實在不大，因為真正有機會奪冠的球隊，實在不會超過五隊，往績如何、賠率高低，並不是奪冠的考慮因素。

束手無策沒甚麼可做

現時股市最大的問題，就是不能夠像分析足球一樣，以常識及常理去了解及判斷。簡單地舉個例子，假如今年世界盃，被主辦國俄羅斯總統普京插手干擾，令賽事接二連三出現不尋常賽果的話，筆者揀選的法國，恐怕亦未能奪得冠軍。同樣道理，現時股市正處於在人為干擾情況下多次出現不尋常賽果，應彈不彈，一插再插。難道中美貿易戰與人民幣貶值，真的可以用作股市向下而自圓其說的理由？

更令筆者擔心的是，同股不同權與欠缺盈利的生物科技股排隊來到香港上市，散戶可以不參與，但這些公司卻能在瞬間便納入乜乜指數，基金與MPF能不買入乎？難聽點說，香港政府現時正將閣下的養老金買入老鼠屎，十年過後，政府換屆，股份爆鑊，屆時的當權者大可說一句「此乃前朝官員制定，現屆政府無能為力」。

大家不信，望望特首如何回應領展(00823)問題：「對當年政府向領匯(領展前稱)出售資產很有保留，但現在沒甚麼可做，有少少束手無策」。今日特首如何回應兩屆政府之前留下的老鼠屎，將可預視兩屆之後的政府，如何回應今屆政府留下同股不同權與欠缺盈利的生物科技股這兩堆老鼠屎。你不想吃屎，別擔心，政府會餵飽你們的。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，客戶持有上述股份；《股海揚帆》逢星期五於信報網站內刊登。