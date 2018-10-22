讀者王先生問:「你好！請問1.44元買入中化化肥(00297)及20元買入華晨中國汽車(01114)，應該繼續持有，還是換其它優質股？如換股有甚麼股值得長線持有？謝謝！」(周五分別收報0.94元及11.16元)
岑智勇 南華金融集團高級策略師
「如果兩隻股份對比下，我覺得中化化肥可以較為看好一點，因為公司早前都發盈喜。但我會較為擔心華晨中國，因為現時公司大部分收入都是來自旗下的華晨寶馬，但其他業務很多都是出現虧損。早前有傳聞指寶馬可能會增持華晨寶馬，變相削弱華晨中國的盈利能力，對公司中長線前景或會帶來影響。但短線來說並非一無事處，若寶馬增持的出價高於估值的話，或會對華晨中國帶來短暫的支持。讀者可待此增持消息確認後將華晨中國沽出，從而轉往其他股票。我建議可以留意藍籌公用或收息股，另外亦可以留意現金流強勁的香港電訊─SS(06823)。」
麥振威 富昌金融集團聯席董事
「中化本月初發盈喜後，股價開始回落，資金早在發盈喜前已在低位入市，現階段是趁好消息逐步出貨，若跌穿0.9元建議可先止蝕離場。華晨(01114)由去年9月20日高位23.74元一直下跌，至今跌幅已逾5成，相信股價已反映最壞情況，若在20元買入，建議可續持有，初步反彈目標看13.5元。若計劃換馬，可留意金蝶(00268)，該公司多年來不斷轉型，由早期以財務軟件業務為主，轉型至提供ERP管理軟件，目前已作第三階段轉型，提供企業雲服務，未來發展前景樂觀，近日股價稍作調整為吸納機會，建議可候8.5元買入，目標看10元以上。」
羅崇博 信報投資研究部高級分析員
「本港上市的化肥與農用藥劑類股份有10隻，F-Score屬高分區域的只有大成生化(00809)、東光化工(01702)、心連心化肥(01866)及中海石油化學(03983)，其中以中海石油化學的勢頭能量最好，預期今年盈利大增，預測市盈率降至10.3倍，息率料有4厘，應是行業首選。中化化肥同樣有行業復甦概念，不過盈喜的清晰度不高，僅說經營業績有明顯提升，筆者擔心中化派息不吸引，故提防業績公布後未必能刺激股價，本身勢頭能量亦甚差，建議暫時持有等回升，跌穿0.9元應止蝕。汽車股正處弱勢，華晨面對不少不確定性，閣下沒有在3月下旬股價跌穿18元時止蝕，實在可惜，建議當華晨寶馬問題上明朗化後，再審視投資價值。」
〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。