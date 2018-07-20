港股直擊 即巿股評

中國錢包(00802)開發的「首都支付」，計劃在下半年正式推出市場，股價應聲炒上，最高見過0.325元，大升20.37%，現升幅收窄，新造0.3元，仍急升11.1%，成交金額671萬元。

集團表示，與首都支付公司共同開發名為「首都支付」的加密貨幣支付平台，計劃將於今年下半年正式推出市場。該平台擁電子錢包、加密貨幣交易及手機支付功能，使用商家將可接受加密貨幣(如比特幣)，產品計劃將於今年下半年正式推出市場。

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