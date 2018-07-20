即巿股評 港股直擊

噚日計過，將喺前日(7月18日)下晝3點半買落嘅恒指熊(60737)(買入價以5分鐘圖上嗰粒燭嘅closing計，即係$0.083)，喺噚日2點40分到見恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)出現超賣時賣走(當時賣出價約$0.103)，賺咗24.1%，收工。

至於都係前日嘅恒指Put(21836)用同(60737)一個時間計買入同賣出，賺幅就只係2.7%，hold住無妨；另外噚日朝講嘅恒指熊(62852)可以吼下晝1點55分，SlowSTC(14,3)見超買時落場嘅，當時證價係$0.11，再用返噚日下晝都係2點40分到呢段時間嘅證價(約$0.123)計，賺幅有8.8%。呢兩隻嘢真係吃不吃由你。

今朝同平時差唔多時落樓上巴士，巴士都按時到站接我(同其他乘客)，但當準備轉上入隧道條路時，唔知做咩架巴士停喺度，見到馬路上有啲人落咗車行嚟行去，「唔通撞車？」即係WhatsApp問戰友Jack有無交通意外嘅新聞，佢話無，同車有部分乘客趕住返工落車，但10分鐘都唔夠，條路又通返，原來只係前面有另一架巴士壞咗，枉我仲答巴士其中一個乘客問：「前面咩事呀？」「應該撞車呀！」Sorry呀，答錯嘢！

喺架巴士行返之後就收到一個message：人民幣中間價轉弱605點子，降幅自811滙改以來最大；同時恒指都做完U盤，市都開埋，恒指高開43點無耐就見紅，返到嚟27800點都無埋，哦，原來噚日諗嘅藉口就係rénmínbì(人民幣)。

計計數，拆恒指5分鐘圖見SlowSTC(14,3)喺今朝9點40分至10點鐘處於超賣水平，呢段時間(21836)嘅高低位($0.24/$0.229)拉個平均數$0.2345作為賣出價，賺幅有7.1%；用同一個方法計(62852)，高位低($0.148/$0.131)計平均值就係$0.1395，咁就有23.5%賺幅，唔收工仲做咩呀！

依家10點28分，恒指最低做過27745點，即係話牛證區嘅27800至27899點嗰1594張期指重貨已經無咗，再落嘅就要數27600至27699點嗰1127張期指，不過日線圖上恒指連跌四日，再加上27800點都穿埋嘅時候，資金好有可能趁機入市博反彈；想再Put/熊個市落去殺27600至27699點嘅重貨？下個禮拜先啦！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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