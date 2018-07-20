投行野村續叫買入新奧能源(02688)，目標價看93元，推動股價逆市創新高，最高見過88.9元，升3.19%，現造88.5元，漲2.7%，成交金額7150萬元。
其他燃氣股亦偏好，華潤燃氣(01193)微升0.6%，造36.7元；中國燃氣(00384)漲1.6%，造34.5元；中裕燃氣(03633)升0.4%，造8.13元；惟港華燃氣(01083)下滑0.8%，報7.64元；天倫燃氣(01600)則跌0.7%，造9.63元。
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