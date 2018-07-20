港股直擊 即巿股評

隔晚美股下挫，道指五連升告終。恒指連跌三日、創九個月收市新低後，今日早段料續偏軟，夜期和ADR均跌穿兩萬八。

道指收市跌134點或0.53%，報25064點；標指跌0.40%，報2804點；納指跌0.37%，報7825點。

美國上周首次申領失業救濟人數為20.7萬人，按周減少8000人，數據勝預期。

離岸人民幣兌美元昨日一度穿6.8，創近一年低。國家外滙管理局表示，國內市場潛力巨大，金融風險總體可控，外滙儲備充足，政策調控的空間較大，有條件、有能力、有信心應對各種挑戰。

另一方面，美國總統特朗普批評聯邦儲備局，斥責局方加息破壞經濟復甦，強美元亦令到美國處於劣勢。美滙昨晚整固，ICE美滙指數收市升0.1%至95.163。

美國上周首次申領失業救濟人數為20.7萬人，按周減少8000人，市場原本預期增至22萬人。

金價方面，紐約8月期金全日低位見每盎斯1210.70美元，收市跌3.9美元或0.3%，報1224美元，是一年來最低。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報74元，較本港上日收市高8仙；騰訊(00700)ADR收報373.78元，低1.82元；國壽(02628)ADR收報19.64元，低0.1元；中海油(00883)ADR收報12.34元，高4仙；中國鋁業(02600)ADR收報3.15元，低4仙；中石油(00857)ADR收報5.54元，高2仙；中石化(00386)ADR收報7.03元，無升跌；中移動(00941)ADR收報68.23元，高8仙；聯通(00762)ADR收報9.32元，高5仙；中電信(00728)ADR收報3.56元，低1仙。

ADR港股比例指數27992點，跌17點或0.06%。夜市期指收報27927點，跌112點，較昨日恒指收市低水84點。恒指昨日盤中曾穿兩萬八，收報28010點，跌106點或0.4%，創去年9月底以來、逾9個月收市低；連跌3日累挫528點或1.9%。

焦點板塊

人民幣敏感股：內銀股、外貿股、出口為主的手機股、外債的紙業股和航空股近期受人民幣貶值拖累，反覆走弱，留意人民幣走勢。

內房股：萬科(02202)公布4月17日至7月17日，鉅盛華和前海人壽以集中競價交易方式，合計減持萬科5.52億股A股。另外，中國恒大(03333)續回購股份，以每股19.9元至20.2元，回購該公司230萬股，作價4609.51萬元。新城發展(01030)控股股東兼主席王振華昨日(19日)於公開市場增持合共1300萬股，平均價格每股6.6075元，涉資約8589.75萬元。

焦點股份

眾安在綫(06060)：按照中國《企業會計準則》編製，今年上半年所獲得的原保險保費收入總額約51.32億元人民幣。

易居中國(02048)：今早掛牌上市，耀才暗盤收報13.86元，較招股價14.38元，跌3.62%或0.52元，每手300股，不計手續費賬面蝕156元。

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