即巿股評 港股直擊

今日與大家分析的越秀房產信託(00405)，嚴格來說，這不是股票，只是基金，投資者只能分享其中產生的利潤，卻不會擁有當中的資產，即該基金清盤時，就算還清所有負債後仍有剩餘價值，投資者也不能瓜分，可見持有股票的保障性較基金的為高。而筆者認為房託基金較其他類型基金的風險較低，理由是這類基金本質上是持有物業收租而產生利潤，再與持有其基金單位的投資者按比例分享，理應基金內的絕大部分資產是物業，因物業市值的波動性，較金融資產，以至一間公司的盈虧表現為低，暗示抗跌力高於其他金融投資工具，故此筆者認為適合現時市況不穩時進行投資。

四隻房託基金作比較

現時香港上市的房託基金而又可交易的有10隻，以本周四大約下午三時之市價計算收益率介乎3.39%至8.28%，其中8隻是超過5%，表面看來大部分現時都值得投資，不過若連同年初至今的價格表現一併計算，暫時回報率超過5%的只有4隻，就是領展(00823) 的5.25%、陽光房地產基金(00435)的5.45%、越秀房產信託的9.45%和匯賢產業信託(87001) 的11.14%。再看過去五年(2013至2017年)股息率和價格變動產生的回報率，相對平均值分別是18.27%、13.84%和2.82%，暫看匯賢產業信託不具長線投資價值。至於其餘三者之中最高平均回報率是領展的18.27%；其次是陽光房地產基金的17.5%，但兩者的最高和最低年度表現差距分別為48.22%和36.04%，顯然是大波幅的房託基金，相對越秀房產信託之差距只有26.92%，基於現時市況不穩的前提下，波幅較小的越秀房產信託防守性較高。

前五年息率均逾六厘

此基金今年暫時高低波幅介乎5至5.6元，差距為12%，而本周四收市前約半小時報5.27元，較低位僅高5.40%，反映現價進場風險不大。再看過去五年每股資產淨值介乎5.1476至5.8615元，可見投資此基金要有心理準備不是專注資本增值，卻應以股息收益為主導。觀乎過去五年股息率介乎6.24%至7.29%，平均值為6.63%，顯然足以對抗通脹，適合不想冒風險並且資金實力雄厚者作為投資選擇。此基金主要業務為於中國內地租賃商用物業。基金價格與基金的盈利能力有關，取抉於物業出租率，自然與內地經濟增長率有關。基於現時受中美貿易關係漸趨緊張，預期今年內地經濟增長率較去年為低，相信會影響物業出租率，短期基金價格，甚至是派息多寡也有影響；但應無損內地未來三至五年的經濟增長前景，暗示此基金具中長線投資價值。

進場前須留意兩件事

於7月19日截稿時報5.27元，參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於4.5元或以下買入；保守者則可於4元或以下買入。此基金屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為6.5至7.5元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意兩件事，其一是投資此基金的目標是賺取穩定股息多於賺價，所以若是追求資本增值，可能未必適合。其二是鑑於近期恒指表現波幅，存在打亂有心人部署的可能，遇上股價下挫時不進行維穩，所以投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。