今日 07:44
重要通告
港股直擊
映客(03700)公布，悉數行使涉及合共4535.1萬股之超額配股權，按招股價每股3.85元計算，涉資約1.75億元。
集團預期，額外所得款項淨額約1.69億元。
人幣插水害港股 夜期穿28000
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