即巿股評 港股直擊

現在距離11月初的美國中期選舉還有3個多月，由於特朗普政府對中國貨品加徵關稅後，支持度上升，為爭取政治籌碼「助選」，可以預期這位打着「美國優先」旗號並嘗到「甜頭」的總統絕不會退讓。中美貿易摩擦短期內難以有機會解決，最樂觀可能只是氣氛緩和而已。

如今愈來愈多分析員把貿易戰視為環球市場的最大風險。在加徵關稅與反制的陰霾下，股市「能見度」低，好淡雙方均在觀望；身處中美夾縫的港股，過去一個多月自高位累挫逾3000點後，多番考驗28000點關均見支持，再度進入築底格局，惟買賣漸趨淡靜。大市成交由7月首周的日均1035億元，在第二周回落至約940億元，而本周首4個交易日成交金額平均每天只有750多億元，反映市況陷入膠着。

為減輕貿易戰對經濟的打擊，市場預期中國將倚重出口以外的另外「兩頭馬車」，即投資及消費，可是固定投資在去槓桿下難有大幅提高，反而內需較為可恃。參考最新數據，今年上半年全國居民人均可支配收入按年增幅6.6%，跑贏人均GDP增速6.3%；同期社會消費品零售總額按年名義增長9.4%，屬連續兩個月增長收窄後再轉強，表現優於市場預期。

內地居民收入穩步揚升，中產階層崛起，消費(內需)有望繼續推動經濟，儘管消費未必有爆炸性增長，卻能成為維穩經濟的中流砥柱。

淡市中選股，可留意營收主要來自本港或內地的消費零售股，因較少受中美貿易戰牽連，正是動盪市中的避難所。信報投資研究部在本港上市零售企業中找出最新年度業績有逾七成銷售收入來自中港澳市場的個股，採用市值加權方法編製成指數(下稱內銷零售股指數)。該指數共有64隻成分股，市值較大的包括體育用品股龍頭安踏(02020)、主要在港經營崇光百貨的利福國際(01212)等，皆是投資者耳熟能詳的零售股。

附【圖】所見，內銷零售股指數表現顯著跑贏大市：恒指自今年1月底見頂回落，至昨天累挫15.03%；相反，內銷零售股指數同期下跌幅度僅1.91%，反映受惠內地客消費的零售股抗跌能力相對較強，尤其自5月底中美貿易摩擦氣氛趨白熱化後，該指數跑贏恒指的幅度比上半年有所擴闊，由最初不足10個百分點，到接近6月中旬時，差距擴大至最多逾20個百分點。

換句話說，如果要尋找一些受貿易爭端影響較少的股份作為資金停泊目標，以內地客源為主的消費零售股值得留意。另外，濠賭股亦是可考慮的板塊，近月雖跟隨大市受壓，但箇中底因是四年一度的世界盃拖累博彩收入，隨着世界盃結束，濠賭板塊有跡象再度活躍。EJFQ系統內酒店/消閒股指數(其中濠賭股佔其市值近八成)7月上旬短暫跑輸恒指後，目前已迅速趕上並再度領先，同樣被視為與貿易戰關聯甚少的濠賭股，相信也可吸引資金追捧。

信報投資研究部

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