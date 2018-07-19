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今日 22:19 即巿股評 港股直擊

【炒股讀心】國家隊基金持倉啟示

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港股守在28000點關口邊，交易尾段曾失守至27998點，全日交投淡靜只得774億元，本周觀察散戶參與率極低，主要藍薵股全由大戶與機構投資者作博弈，過去3日恒指上下波幅控制在每日323至340點區間內，成交平均只得770億左右。

貿易戰加快市場開放

困擾大市始終是中美貿易問題，估計這樣膠着狀態樂觀推測最快維持至9月，最差會去至近年尾，貿易戰現在中國才開始取主動權，而中方正用的對策是把事情拖著，另一方面繼續開放市場，特別讓歐洲企業加快進入中國市場，剛受惠的是德國寶馬公司，而特斯拉(Tesla)在這刻決定在上海設廠，背後中方也許有點要多謝特朗普迫大企業考慮到華設廠，因關稅問題下而中方又對歐洲給予更多方便之時，美國企業怕可能會失去中國這個市場份額，特斯拉可能只是個開始，這樣是對特朗普最大的還擊。

中央要完成以戰止戰的結果

在2015年7月內地股災期間，由內地證監會決定由證金公司出資2000億元申購5隻基金，市場上俗稱謂「國家隊基金」，作用以維穩為目的，證金持有近99%的比例，一般投資者沒緣參與。近期內地A股繼續下行中，據國家隊基金資料顯示，第二季度與第一季度基本持倉沒有大致變動，即中央在上月波動市中亦未需入市維穩，從上述倉位推算中央似乎胸有成竹打這場貿易戰，到目前更有意味着貿易戰不會在一時三刻內完結，要記得習主席曾說今仗要以戰止戰，到現時中方才凖備出招，所以投資者未入市的建議繼續靠邊站，勿以為28000是今次的底部，雖然多日未破而觀察所得快將有屠牛事件出現，且市場上資金及北水短缺，大戶更易操控大市，如9月美國加息市場反應未知如何，且人民幣保衛戰隨時上演，要入市筆者仍然認為以認沽贏面高一點。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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